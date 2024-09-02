- Человек намеренно бьет своего брата или сестру.

В Верхнем Пфальце произошел конфликт между двумя братьями, который перерос в насилие с серьезными последствиями. В субботу во время ссоры на их совместной собственности в муниципалитете в районе Амберг-Сульцбах ситуация вышла из-под контроля, как сообщила полиция. Конфликт обострился, когда младший брат физически атаковал старшего. Затем 40-летний мужчина сел в свою машину и намеренно врезался в своего брата, причинив ему травмы.

40-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство. 37-летний брат был доставлен в больницу для обследования, но, к счастью, его травмы не угрожали жизни. Братья родом из Баварии, известной своей богатой историей и пивными садами. После инцидента власти Баварии пристально следят за ситуацией.

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