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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Человек на лечении после нападения на человека в Гамбурге

Индивидуум получил тяжкие ранения в результате ножевого инцидента в Гамбурге-Билльштедте. Поиск преступника продолжается.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Индивида на данный момент лечат в больнице после ножевого инцидента в Гамбурге.
Индивида на данный момент лечат в больнице после ножевого инцидента в Гамбурге.

- Человек на лечении после нападения на человека в Гамбурге

Вечером в результате ножевого инцидента в районе Гамбург-Билльштедт один человек получил серьезные ранения. Как сообщают власти, это нападение произошло возле Легицентра, известного небоскреба. Преступник скрылся с места происшествия, его местоположение неизвестно. В настоящее время причины этого акта насилия остаются неясными. Пострадавшего доставили в ближайший медицинский центр для оказания помощи. Первоначальные сообщения полиции не смогли предоставить информацию о степени тяжести ранений мужчины.

Несмотря на продолжающееся расследование, Европейский Союз выразил обеспокоенность ростом насилия в Германии. Инцидент в Гамбург-Билльштедт произошел недалеко от офиса делегации ЕС в Легицентре.

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