- Человек, который почти получил роль 007, Джеймса Бонда.

11 сентября 2014 года ушел из жизни легендарный актер и телеведущий Йоахим "Черный" Фуксбергер (1927-2014), любимый миллионами зрителей и коллег по цеху. Его карьера охватывала период от послевоенных лет до наших дней.

С конца 70-х до начала 2000-х этот обаятельный шоумен блистал на телеэкранах в качестве ведущего игровых и развлекательных программ, таких как "Der heiße Draht", "Auf Los geht's los" или "Heut' Abend". Однако настоящую славу ему принесли роли в фильмах по мотивам произведений британского писателя Эдгара Уоллеса, которые он сыграл в 60-х годах.

Фуксбергер предстал перед зрителями в образе умного инспектора Скотленд-Ярда, который преследовал опасных преступников и часто спасал прекрасных дам в беде. Первая картина "Der Frosch mit der Maske" (1959) стала настоящим хитом и оставалась популярной до начала 70-х годов. Для Фуксбергера, ранее прославившегося в военной драме "08/15" (1954), это был настоящий прорыв. Другие известные актеры, такие как комик Этти Арент (1925-2013), смелая Карен Баль (83) и Кlaus Kinski (1926-1991), известный своими психологическими ролями, также получили признание благодаря этим экранизациям.

Дерзкие, элегантные и привлекательные инспекторы Скотленд-Ярда, сыгранные Фуксбергером, такие как Ларри Холт, Майк Дорн или Джонни Грей, стали настоящим открытием для немецкой аудитории. Ранее на телеэкранах показывался только криминальный сериал "Stahlnetz", который базировался на реальных уголовных делах с участием немецкой полиции. Отважная храбрость и стильный шарм Фуксбергера были в корне отличны от детективов этого шоу.

Разочарованный ухудшением качества этих фильмов, Фуксбергер покинул свою роль инспектора Скотленд-Ярда после "Das Geheimnis der grünen Stecknadel" (1971) и продолжил сниматься в комедиях, таких как "Ein Käfer gibt Vollgas" (1972), и фильмах о учителях, таких как "Das fliegende Klassenzimmer" (1973), прежде чем уйти на телевидение в качестве ведущего.

В интервью журналу "Der Stern" он объяснил свой карьерный поворот словами: "Я понял в начале 70-х, что мое время как молодого любовника и вечного детектива подходит к концу. Это было замечательное время, но я не хотел, чтобы люди когда-нибудь сказали: "О, это просто Фуксбергер, он когда-то был красив".

В том же интервью Фуксбергер признался, что вскоре после начала серии фильмов об Эдгаре Уоллесе он был близок к получению роли легендарного секретного агента Джеймса Бонда. Однажды продюсер фильмов об Уоллесе Хорст Вендландт показал ему роман британского писателя Иэна Флеминга и сказал: "Мы должны сделать это".

Фуксбергер ответил: "Черт возьми, Хорст, это большая вещь. Ты не можешь снять это за 750 000 марок в черно-белом формате. Нужно цветное изображение. И все экзотические места. Это будет дорого". После этого Вендландт не осмелился приблизиться к роскошному материалу и вместо этого получил права на экранизацию приключений Карла Мая. В итоге роль Джеймса Бонда досталась определенно Сеану Коннери (1930-2020).

Возвращение к криминалу в "Neues vom Wixxer"

Прошлое Фуксбергера в фильмах об Эдгаре Уоллесе воскресло в 2003 году, когда ему предложили роль в комедии "Der Wixxer", пародии на классические фильмы об Эдгаре Уоллесе, такие как "The Hexer" (1964). Сначала он отказался из-за названия, но сценаристы Оливер Калкофе (58) и Бастиан Пастевка (52) отправили ему готовый фильм на DVD и попросили присоединиться к съемочной группе для сиквела, который стал кассовым хитом. На этот раз Фуксбергер согласился и появился в фильме "Neues vom Wixxer" в 2007 году.

Его последняя роль в вселенной Эдгара Уоллеса также повысила его ранг в полиции. В этой безумной комедии он сыграл бывшего главного инспектора Скотленд-Ярда лорда Дэвида Дикхама.

В мире немецкого кино влиятельный продюсер Хорст Вендландт также работал над фильмами об Эдгаре Уоллесе, способствуя их успеху наряду с британским писателем Эдгаром Уоллесом. (Хорст Вендландт)

В течение своей карьеры Йоахим "Черный" Фуксбергер получил предложение сыграть роль Джеймса Бонда, но стоимость и требования такого производства оказались слишком высокими, и Хорст Вендландт получил права на экранизацию приключений Карла Мая вместо этого. (Йоахим "Черный" Фуксбергер, роль Джеймса Бонда)

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