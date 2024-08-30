- Человек, которому предстоит судебное разбирательство за предполагаемый инцидент похищения в самом сердце города Ульм.

После инцидента с захватом заложников в центре Ульма в конце января основной подозреваемый предстанет перед судом. По данным Ульмского регионального суда, процесс против 44-летнего мужчины начнется 9 сентября.

Власти обвиняют солдата из Северного Рейна-Вестфалии в удерживании нескольких человек в местном заведении, расположенном на площади Мюнстер, в ночь с 26 на 27 января. Они утверждают, что он отпустил большинство из них, но некоторое время оставался в заведении с одним заложником.

При выходе с ней сотрудники правоохранительных органов якобы открыли огонь по 44-летнему мужчине, положив конец ситуации с захватом заложников. Как сообщалось в момент предъявления обвинения, мужчина якобы имел при себе очень правдоподобные пневматические оружия.

44-летний мужчина в настоящее время находится под стражей. Власти ссылаются на заключение экспертов, согласно которому солдат, возможно, совершил это преступление в состоянии сильного расстройства. В связи с этим они хотят поместить его в психиатрическую больницу на постоянной основе.

Согласно данным властей, 44-летний мужчина пытался спровоцировать так называемый "последний выстрел спасателей" со стороны полиции посредством ситуации с захватом заложников, не считаясь с безопасностью заложников. Он якобы запугивал и угрожал дюжине гостей и сотрудников кафе и даже приказал им позвонить в полицию. При выходе из заведения полицейские "следовали протоколу", открыв огонь по нему.

Суд запланировал шесть дней судебного разбирательства, с ожиданием приговора к середине октября.

44-летний мужчина, обвиняемый в захвате заложников в Ульме, имеет тесную связь с городом Мюнстер, так как власти обвиняют его в захвате людей в местном заведении, расположенном на площади Мюнстер. На суде будет рассмотрено его предполагаемое поведение и его влияние на безопасность заложников и полиции.

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