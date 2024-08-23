- Человек избегает таможенного контроля, спрятавшись за красноватой бушберри.

Строительный рабочий пытался обойти таможенный контроль, спрятавшись среди кустов ежевики. В соответствии с уведомлением, во вторник таможенные власти планировали просканировать строительную площадку, расположенную в районе Лёрраха, на предмет нелегальных рабочих. По прибытии они заметили мужчину, который убегал через щель в ограждении строительной площадки.

Таможенные сотрудники затем преследовали подозреваемого и нашли его на соседней территории, спрятавшимся за кустом ежевики. Как сообщается, мужчина предъявил таможенным офицерам поддельный хорватский удостоверение личности.

Теперь строительному рабочему грозит обвинение в подделке документов и незаконном проживании в стране. Кроме того, против работодателя будет проведено дальнейшее расследование по обвинению в пособничестве незаконной иммиграции.

Таможенные власти решили провести дальнейшее расследование на строительной площадке, подозревая, что она может быть убежищем для нелегальных рабочих после недавнего инцидента. Во время осмотра площадки они обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, которые, как считается, использовались строительными рабочими для избежания обнаружения.

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