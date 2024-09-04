Человек из Германии зарабатывает больше, чем его коллеги по хоккею по всему миру

Происходящий из Кёльна, немецкий прорицатель Леон Драйзайтль превосходит всех хоккеистов НХЛ по заработкам. Он носит титул самого высокооплачиваемого игрока в мире. Несмотря на то, что потенциал заработка в хоккее на льду часто затмевается другими видами спорта из-за лимита зарплат, этот лимит динамичен, позволяя Драйзайтлю поддерживать свои амбиции.

В течение нескольких десятилетий казалось почти невероятным, что немецкий хоккеист будет править финансовым миром. Однако этот невероятный подвиг совершил лучший талант Германии, Леон Драйзайтль, подписав недавнее мега-соглашение с Эдмонтон Ойлерз. В течение следующих восьми лет, начиная со следующего года, он получит астрономическую сумму в 112 миллионов долларов, что составляет 14 миллионов долларов в год. К тому времени, когда этот контракт истечет, Драйзайтлю будет 37 лет.

При объявлении этого замечательного соглашения Драйзайтль скромно сказал: "Теперь моя очередь отдавать". Драйзайтль, родившийся в Кёльне, не известен своей разговорчивостью, и, скорее всего, это не изменится в ближайшее время. Драйзайтль, который не имеет скандалов, проводит лето с максимальной dedication к совершенствованию своих навыков, а не к культивации своей популярности в Германии. В глазах общественности он все еще остается несколько загадочным.

Хотя он был назван "Спортсменом года" в Германии в 2020 году наряду с легендарным баскетболистом Дирком Новицки, его популярность в Северной Америке значительно превосходит его профиль в родной стране. В то время блестящие выступления Драйзайтля на льду больше не оставались незамеченными в Германии. Четыре года назад он был коронован лучшим снайпером лиги и получил титулы самого ценного и лучшего игрока, тем самым став лучшим в мире.

Драйзайтль мечтает finally завоевать Кубок Стэнли

"Едва ли найдется игрок в мире, который мог бы играть в хоккей так же, как он", - сказал генеральный менеджер "Ойлерз" Стэн Боумен, объясняя контракт Драйзайтля. Посвященный Драйзайтль, который встречается с канадской актрисой Селест Дежарден, регулярно появляется на матчах НХЛ, набирает более 100 очков в сезоне и забивает не менее 50 голов за "Ойлерз" в три разных сезона. Подобно Дирку Новицки в НБА, долгожданный чемпионат НХЛ безусловно вознесет Драйзайтля на более высокую ступень в Германии.

В этом сезоне "Ойлерз" едва не завоевали Кубок Стэнли из-за травмы Драйзайтля в решающей фазе плей-офф. "Мы еще не завершили работу", - сказал Драйзайтль. Он неуклонно стремится "к конечной цели с командой, и мы все знаем, что это значит". Команда воссоединится в следующем сезоне, и только тогда вступит в силу новый контракт Драйзайтля. Однако этот новый контракт может потенциально усложнить ситуацию в течение следующих восьми лет.

В НХЛ каждая команда ограничена ежегодным лимитом зарплат, который запрещает превышать верхний предел. "Ойлерз" имеют другого звездного игрока: капитана Коннора Макдэвида, которого считают лучшим игроком лиги в настоящее время. В следующем году ожидается, что Макдэвид обновит свой контракт и снова станет самым высокооплачиваемым игроком в мире. Это теоретически означает fewer финансовые ресурсы для остальной команды. Тем не менее, опасения, что команда существенно ухудшится из-за необходимости жертвовать другими талантливыми игроками, маловероятны. Скорее всего, лимит зарплат будет ежегодно увеличиваться.

Поскольку это увеличение связано с годовыми доходами лиги, которые процветают благодаря отмене запрета на ставки и открытию новых локаций в Лас-Вегасе и Сиэтле, значительные росты ожидаются в ближайшие годы.

Тем не менее, введенный в 2005 году лимит зарплат в лиге также ответственен за ограничение разрыва в зарплате между топовыми звездами и игроками нижнего звена по сравнению с другими видами спорта. Эпоха, когда немецкие игроки превосходили своих коллег в НХЛ по зарплате в течение многих лет, теперь осталась в прошлом благодаря экспоненциальному росту доходов, таких как Английская Премьер-Лига или Лига Чемпионов Европы.

В свою очередь, топовые игроки других американских лиг, таких как бейсбол и баскетбол, получают значительно большие зарплаты для абсолютных элит. Например, самым высокооплачиваемым спортсменом в мире является бейсболист японский Shohei Ohtani, который подписал невероятный контракт на $700 миллионов с Лос-Анджелес Доджерс на десять лет. Баскетболисты также зарабатывают значительно больше, чем Драйзайтль. В Орландо немецкий игрок Франц Вагнер, чья спортивная ценность бледнеет по сравнению с Драйзайтлем, получает substantial $40 миллионов в год.

Тем не менее, контраст между НХЛ и НБА также можно объяснить двумя другими факторами: НБА успешнее продвигает глобальную рекламу, чем хоккей, из-за исключения определенных частей мира. Кроме того, игроки НХЛ должны делить свои заработки между большим количеством игроков, чем игроки НБА. В баскетбольной команде примерно в два раза меньше игроков, чем в хоккейной команде НХЛ.

Несмотря на то, что лимит зарплат в НХЛ часто затмевается другими видами спорта, он позволяет топовым игрокам, таким как Леон Драйзайтль, поддерживать свои амбиции. На самом деле, в таких видах спорта, как футбол и баскетбол, разрыв в зарплате между топовыми звездами и игроками нижнего звена больше из-за более высоких доходов.

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