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Человек игнорирует путь поезда, что приводит к несчастному столкновению.

Невнимательный человек выходит из поезда на остановке, желая пройти по железнодорожным путям на противоположную сторону. К сожалению, в это время он не замечает приближающийся поезд.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Индивид был поражен поездом (символическое представление на картинке)
Индивид был поражен поездом (символическое представление на картинке)

- Человек игнорирует путь поезда, что приводит к несчастному столкновению.

38-летний мужчина пострадал на железнодорожных путях в Хайдельберге. Он вышел из поезда на станции "Хайдельберг Ортопедия" и решил перейти по путям на противоположную сторону станции. К сожалению, он не заметил приближающийся региональный поезд с другой стороны, оказавшись за поездом, из которого только что вышел. В результате, региональный поезд задел его сбоку.

Подробности о статусе регионального поезда - прибывал он, уезжал или просто проходил - остаются неясными. Ведется расследование, в ходе которого рассматривается версия о том, что мужчина создал угрозу железнодорожному движению.

Несчастный случай произошел на железной дороге в Хайдельберге, где мужчина решил переходить пути. Несмотря на расследование, остается неясным, уезжал ли региональный поезд или просто проходил по железной дороге.

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