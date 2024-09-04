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КультураНовостиКэти Хаммельс

Человек был исключен из производства.

Кати Хуммелс не будетcüдить реалити-шоу 'Коллизия реальных знаменитостей' в предстоящих сезонах. Пятый сезон начинается без её участия.

 and  Katherine Bradley
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Кэти Хюммельс выступает в качестве ведущей в программе «Битва звезд телереальности»
Кэти Хюммельс выступает в качестве ведущей в программе «Битва звезд телереальности»

- Человек был исключен из производства.

Широко известное реалити-шоу 'Битва реалити-звёзд' претерпевает большие изменения. Как сообщили RTLzwei и бывший ведущий Кэти Хуммельс (36), в шестом сезоне шоу не будет присутствовать инфлюенсер. 'Пришло время для честности: я прощаюсь с 'Битвой реалити-звёзд'!', - написала Хуммельс в Instagram 4 сентября.

RTLzwei признаёт расставание 'в дружеских отношениях'

Сети также высказались по этому поводу. "RTLzwei рассматривает перезапуск формата популярного шоу 'Битва реалити-звёзд' после пятого успешного сезона. В то же время Кэти Хуммельс хочет больше времени уделять своей личной жизни. В результате успешный ведущий, социальная медиа-звезда и предприниматель покидает 'Битву реалити-звёзд' в дружеских отношениях с RTLzwei", - говорится в официальном пресс-релизе сети.

Кэти Хуммельс объясняет свой уход из 'Битвы реалити-звёзд'

Хуммельс вела шоу, которое снималось в Таиланде, с первого сезона летом 2020 года. Хуммельс объяснила свой уход тем, что её сын Людвиг пошёл в школу, что делает его сопровождение её поездок более сложным. "Теперь, когда он ходит в школу, это не так просто для него. Он был со мной каждый год в Таиланде, кроме одного раза из-за Коронавируса, что почти разбило мне сердце. С началом его первого настоящего школьного года я хочу быть хорошей мамой, помочь с домашними заданиями, поддержать его во время экзаменов, просто быть там для него", - сказала Хуммельс, также поблагодарив шоу за 'пять замечательных лет'.

Кэти Хуммельс объявила о своём уходе из 'Битвы реалити-звёзд' в Instagram-посте 4 сентября, сославшись на то, что её сын пошёл в школу. RTLzwei похвалили Хуммельс за её уход из шоу, сказав, что она покидает свою позицию в дружеских отношениях, чтобы сосредоточиться на своей личной жизни.

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