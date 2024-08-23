- Человек бежит почти с ошеломляющей скоростью 200 километров в час через туннель Эльбы.

Водитель был пойман за вождением со скоростью 193 км/ч в недопустимом режиме через туннель Эльба в Гамбурге правоохранительными органами. Авторитеты заметили роскошный спортивный автомобиль, приближающийся к туннелю в четверг вечером, как указано в полицейском отчете.

37-летний водитель разогнался до скорости, превышающей вдвое разрешенный предел в 80 км/ч внутри туннеля. Полицейский отряд остановил автомобиль недалеко от выхода в Охмаршене. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя в крови водителя 0,41%. В свете опасного вождения, authorities начали уголовное расследование в отношении подозрений в вождении в нетрезвом виде.

Личность также подозревается в участии в нелегальных уличных гонках. Роскошный автомобиль был конфискован как доказательство на месте. Водитель рискует получить крупный штраф, длительную приостановку действия водительских прав и судебное решение о конфискации своего автомобиля.

Полицейский отряд задержал гонщика возле выхода в Охмаршене из-за его чрезмерной скорости. Кроме того, полиция будет расследовать возможные обвинения в уличных гонках наряду с правонарушением в вождении в нетрезвом виде.

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