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Чехия регистрирует первые смертельные случаи из-за наводнений

Польша возможно введет состояние чрезвычайной ситуации

 and  Wendy Allen
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Чехия регистрирует первые смертельные случаи из-за наводнений

В Чехии подтверждена первая жертва наводнения. Авторитеты также ищут как минимум семерых пропавших без вести. Один человек утонул в реке Красовка в районе Брuntál Моравско-Силезского края, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в эфире общественного радио.

Трое людей все еще числятся пропавшими без вести после того, как их автомобиль был унесен рекой в районе Йесеník в горах Хрубый Йесеník. Машина не найдена. Другие пропавшие без вести были унесены различными водными потоками, в том числе рекой Отава. Среди пропавших также мужчина из дома престарелых недалеко от польской границы. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал наводнение как "вековое", что статистически происходит раз в сто лет.

На выходных в крупных городах, таких как Йесеník, Опава и Крнов, улицы превратились в бурные потоки. Спасатели в Йесенике использовали лодки и вертолеты, чтобы спасти сотни людей. Мэр города, расположенного в долине недалеко от польской границы, сказал: "Это был апокалипсис, везде грязь, все разрушено". Главная площадь города на время превратилась в огромное водное пространство с плавающими на нем автомобилями. В регионе обрушились несколько домов, и после отступления воды угрожали оползни.

Уровень тревоги самый высокий в Кениггреце

Улучшения не предвидится. Водная волна на реке Марх (Моравской) достигла Літовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где целые улицы были затоплены, сообщает агентство новостей CTK. Жителям города с населением почти 10 000 человек было рекомендовано не мешать спасателям, с предупреждением мэра в социальных сетях: "В ближайшие часы мы ожидаем дальнейшего повышения уровня реки".

Уровень воды продолжал расти во многих других местах. Был объявлен уровень предупреждения наводнения для района вокруг города Фридлант в Северной Чехии. В Градце-Кралове (Кениггреце) на реке Эльбе был объявлен самый высокий уровень наводнения. Пик Эльбы не ожидался в Усти-над-Лабем (Ауссиг-ан-дер-Эльбе) у саксонской границы до среды, примерно на 7,65 метров выше нулевого уровня.

Ожидается больше дождя

По состоянию на данный момент в муниципалитете Трубки в административном регионе Оломоуц нет серьезных последствий, в отличие от первоначальных опасений. Река Бечва (Бетшва) еще не вышла из берегов. Город стал известен как символ катастрофического наводнения в Моравии в 1997 году, когда погибли девять человек и были разрушены 150 домов. Ожидается больше дождя по всей Чехии в понедельник, который может быть сильным на юге.

Ситуация в соседней Польше также сложная, особенно на юго-западе. Продолжительные дожди недалеко от чешской границы привели к наводнению, в частности, в маленьком городе Клодзко в Нижней Силезии, что привело к одной смерти. Деревня Глухолазы в Оpole-ском регионе также была разрушена наводнением.

В Румынии положение серьезное

В понедельник вечером маленький город Ныса в Оpole-ском регионе столкнулся с особенно сильным наводнением. Агентство новостей EMN сообщило, что вода из Глатцер-Нейсе, притока Одера, затопила отделение неотложной помощи местной больницы, что привело к эвакуации 33 пациентов, в том числе детей и беременных женщин.

Ситуация с наводнением остается критической в Румынии, где погибли по меньшей мере шесть человек, в основном в регионах Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были вынуждены эвакуироваться, и более 6000 фермерских домов были повреждены.

Жертвами в основном являются пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень наводнения остается в силе до полудня. Изолированные деревни часто страдают больше всего, заставляя жителей искать убежище на крышах, чтобы не быть унесенными наводнением. Более сотни пожарных были направлены на помощь.

Наводнение на реке Отава способствовало пропаже людей в Чехии. Из-за продолжающихся сильных дождей уровень наводнения в Градце-Кралове (Кениггреце) был объявлен самым высоким.

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