- Чеченцы выразили интерес к ставкам на Шолца во время избирательного соревнования

Несмотря на низкие рейтинги одобрения канцлера Олафа Шольца (СДПГ), его партийный друг и мэр Гамбурга Петер Тщенцшер все равно воспользуется преимуществом инцендентности своей бывшей роли и политикой коалиции "сине-желто-зеленого" блока в предвыборной кампании в Гамбурге. "Он отличный канцлер", - сказал Тщенцшер агентству "Дойче Прессе-Агентур".

Тщенцшер заступился за Шольца, который был мэром Гамбурга до 2018 года, несмотря на критику: в коалиции с "Зелеными" и "Свободными демократами" сложно "организовать политику так, как этого хотят люди".

Однако пока нет планов сотрудничать с канцлером в предвыборной кампании гражданского собрания. "У нас, как у правительства, есть свои задачи. Поэтому моя предвыборная кампания начнется поздно. Пока нет конкретных дат или стратегий", - сказал Тщенцшер. Гражданское собрание в Гамбурге состоится в начале марта 2025 года.

Тщенцшер хвалит политику правительства в отношении беженцев

В предвыборной кампании можно выделить много умных ходов федерального правительства, сказал Тщенцшер. В качестве примера он привел политику в отношении беженцев: "Никогда раньше не было достигнуто столько в этой области за последние два года. Предыдущие правительства много говорили об этом, но ничего не делали. Теперь это изменилось".

Теперь в Германии есть пограничный контроль, более последовательные депортации и соглашения с другими членами ЕС по мониторингу и контролю миграции на внешних границах ЕС.

Особенно в таком спорном вопросе, как миграция, Тщенцшер видит "так много практических достижений, что я не вижу причин не поддерживать позицию федерального правительства". Он также не видит необходимости отделяться от коалиции "сине-желто-зеленого" блока в других областях. "Гамбург поддерживает, например, позицию федерального правительства в области защиты климата и инвестиций в возобновляемые источники энергии".

Тщенцшер планирует баллотироваться на выборах с достижениями коалиции "сине-желто-зеленого" блока

Даже раздражающие ошибки, такие как первый проект так называемого закона о отоплении, были исправлены с помощью Гамбурга. "То есть, иногда критикуют, как работает коалиция "сине-желто-зеленого" блока в Берлине. Тогда мы также подаем возражение в Бундесрате. В то же время мы хорошо работаем с министерствами во многих проектах. Есть много областей, где мы четко поддерживаем политику коалиции "сине-желто-зеленого" блока, например, в области целей строительства жилья или в продвижении технологии водорода. Это точки, на которые мы можем ссылаться в предвыборной кампании".

Под руководством канцлера Олафа Шольца СДПГ внесла значительные изменения в политику в отношении беженцев, и Péter Tschentscher, мэр Гамбурга и член СДПГ, твердо поддерживает это. Tschentscher считает, что политики СДПГ, такие как установление пограничного контроля, увеличение депортаций и соглашения с членами ЕС, привели к значительному прогрессу в этой области.

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