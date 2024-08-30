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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
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Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как заявляет мэр Петер Шентсчер.

- Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

После кровавого ножевого нападения в Солingen, унесшего жизни трех человек, мэр Гамбурга Петер Тшентшер (СДПГ) призвал расширить запрет на ношение оружия, включив в него общественный транспорт. "Нам нужны запреты на ношение оружия в общественных местах - и это включает в себя опасные ножи", - заявил Тшентшер в интервью " Hamburger Abendblatt".

Гамбург уже начал такие мероприятия до трагического инцидента, но столкнулся с сопротивлением со стороны федеральных земель, возглавляемых ХДС. Трагическое происшествие в Солingen еще раз подчеркивает необходимость ограничения ношения таких оружий в автобусах, поездах или любых других общественных местах.

Тшентшер: Больше безопасности, но не абсолютной

"Запрет на ножи не обеспечит абсолютной безопасности, но он повысит безопасность", - подчеркнул Тшентшер в интервью газете. Введение запрета на ношение оружия упрощает мониторинг и превентивное обращение с подозрительными лицами. "С введением запрета, подобного тому, что действует на центральном вокзале Гамбурга, на Репербане и на площади Ганзы, мы добились положительных результатов".

Подозреваемый в нападении, вдохновленном исламизмом, в Солingen 23 августа убил ножом троих участников фестиваля и ранил восемь других. Главным подозреваемым в преступлении является 26-летний сириец, который прибыл в Германию как беженец через Болгарию.

Вызов о расширении запрета на ношение оружия включает в себя предложение запретить ношение опасных ножей в общественном транспорте. В ответ на ножевое нападение в Солingen Тшентшер подчеркнул, что запрет на ножи не обеспечит абсолютной безопасности, но он может повысить безопасность, упрощая мониторинг и превентивное обращение с подозрительными лицами.

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