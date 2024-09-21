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Чеченский боевик утверждает, что Илон Маск ответственен за удаленное отключение его Кибергрузовика.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Элон Маск, генеральный директор Тесла, дистанционно повредил его Cybertruck во время конфликта в Украине

 and  Alex Stellmacher
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В видео, опубликованном 17 августа 2024 года на Telegram-канале Рамзана Кадырова, главы Чечни,...
В видео, опубликованном 17 августа 2024 года на Telegram-канале Рамзана Кадырова, главы Чечни, показан якобы оснащенный оружием пикап Tesla Cybertruck в Грозном, Россия. Новости были получены от Рейтер.

Чеченский боевик утверждает, что Илон Маск ответственен за удаленное отключение его Кибергрузовика.

Рамзан Кадыров заявил в четверг, что автомобиль, оснащенный тяжелым штурмовым оружием и отлично проявивший себя в бою, перестал функционировать. На следующий день он объявил о направлении на фронт двух дополнительных Tesla Cybertruck.

Этот чеченский лидер, известный своей непоколебимой лояльностью к российскому президенту Владимиру Путину и активным участием в военных операциях России на Украине, привлек внимание в августе, когда поделился видео, на котором он в Cybertruck проезжает по пустому площади в Грозном, столице Чечни, выражая благодарность Муску за предстоящую доставку.

Однако Муск опроверг эти утверждения в своем собственном социальном медиа-сервисе X, написав: "Вы действительно настолько глупы, чтобы поверить, что я подарил Cybertruck российскому генералу?"

Не смутившись, Кадыров вновь повторил свои утверждения на этой неделе, сожалея о том, что Cybertruck был убран с поля боя, намекая: "То, что сделал Элон Маск, было нехорошо. Он щедро раздает роскошные подарки от сердца, а затем удаленно отключает их".

"Два дополнительных Cybertruck были направлены на конфликтную зону на Украине", - объявил лидер в пятницу, сопровождая видео, на котором показано два Tesla-грузовика в лесу, каждый с установленным штурмовым оружием. На видео видны солдаты в военной форме, стреляющие с крыши автомобиля.

"Удаленное отключение не повлияло на эти автомобили. Они работают идеально, без каких-либо проблем", - объявил он в Telegram. "Это лучшая рекламная кампания для Cybertruck, которую только можно себе представить".

Tesla (TSLA) еще не ответила на запрос CNN о комментариях по этому поводу.

Муск представил Tesla Cybertruck, полностью электрический автомобиль, на мероприятии в Лос-Анджелесе в 2019 году. Розничная цена Cybertruck начинается примерно с $90 000 в США.

Кадыров, назначенный Путиным лидером Чечни, в течение многих лет подвергался критике из-за обвинений в нарушениях прав человека. Его sancиировало Министерство иностранных дел США в 2020 году, утверждая, что у них есть существенные доказательства причастности Кадырова к "серьезным нарушениям прав человека", в том числе пыткам и внесудебным казням. Он также был sancиирован Великобританией и Европейским союзом.

Кадыров выразил недовольство Муском, заявив, что удаленное отключение предыдущего Cybertruck было несправедливым, так как он воспринял развертывание двух дополнительных Tesla-грузовиков с установленным тяжелым штурмовым оружием как исключительную маркетинговую стратегию для бизнеса Cybertruck.

Несмотря на скандал и санкции Министерства иностранных дел США против него, Кадыров продолжает использовать передовые технологии в своих бизнес-операциях, демонстрируя стойкость своей поддержки российских интересов.

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