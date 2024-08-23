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ТехнологииНовостиСоединенные Штаты Америки

ChatGPT издевается над трендами в Instagram, которым мы пытались следовать

В Соединенных Штатах многие молодые люди делятся снимками, демонстрирующими оценки ChatGPT их Instagram-профилей. Эта ситуация может быть сложной для восприятия, что побуждает нашего автора попробовать это самостоятельно.

 and  Mark Rodriguez
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В последнее время ChatGPT набирает популярность, и вместе с ним становится популярным включать...
В последнее время ChatGPT набирает популярность, и вместе с ним становится популярным включать конструктивные критические замечания в свои посты в Instagram.

- ChatGPT издевается над трендами в Instagram, которым мы пытались следовать

Чтобы присоединиться к этому тренду, нужно иметь здоровый чувство юмора по отношению к себе. В настоящее время ИИ под названием ChatGPT задают вопрос: "Сделай разбор инстаграма...", что означает "Критикуй/распространяй сплетни об инстаграме..."

По данным "NBC", более полумиллиона человек приняли участие в последнем инстаграм-вызове. Это похоже на вирус, распространяющийся по всему социальному медиа-платформе. Пользователи публикуют комментарии ChatGPT к своему аккаунту, тегают друга, чтобы он сделал то же самое, и так далее.

Я решил попробовать это на своем аккаунте первым. С профессиональными фотографиями со знаменитостями и множеством снимков с пляжа, ChatGPT прокомментировал: "У тебя больше снимков с пляжа, чем у турагентства. Мы поняли, ты одержим пляжем и закатами, ты мог бы быть спасателем из 'Береговой охраны'. Что касается фотографий со знаменитостями, ChatGPT пошутил: "Ты общаешься со знаменитостями больше, чем со своей семьей. Один из них выглядит так, будто просит о помощи, не зная, кто ты, а Ш Schweinsteiger, кажется, планирует побег. Так что, если ты можешь выдержать дозу юмора, это очень смешной тренд.

ChatGPT высмеивает инстаграм Стерна

Затем настал черед Стерна. Вот как это происходит: просто скажи ChatGPT "Сделай разбор инстаграма Стерна" и прикрепи изображение ленты. К сожалению, в настоящее время ChatGPT не может получить доступ к ленте платформы, поэтому вам придется предоставить примерное изображение ленты самостоятельно.

После того, как я заставил ИИ перевести текст с английского на немецкий, вот что он произвел, хотя вы должны принять это с долей скептицизма: "Твой инстаграм - это хаотичное ассорти! Это похоже на то, что твои интересы были брошены в блендер и кто-то нажал кнопку 'перемешать'. У тебя есть серьезные новости и исторические скандалы, собака, auditioning для 'Короля Льва', ОГ немецкого техно-клуба, и даже драматический пост о вилле Гёббельса. Есть какой-то жизненно важный совет о том, как правильно писать 'спaghetti', делая твою ленту информативной, развлекательной и слегка запутанной смесью."

Что думает ChatGPT о твоей инстаграм-ленте?

В Соединенных Штатах этот инстаграм-вызов стал очень популярным, и многие люди приняли в нем участие. Если вы решите принять участие из Соединенных Штатов Америки, вы можете обнаружить, что ChatGPT критикует вашу ленту с юмористическими замечаниями, как это было с лентой в тексте.

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