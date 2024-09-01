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Часто сравнивали с Адель.

Жительница Мангейма Лой в настоящее время получила considerable признание в качестве художницы. Тем не менее, 22-летняя в открытую выражает свою любовь к Адель и находит удовольствие в сравнении с всемирно известной знаменитостью.

 and  James Williams
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- Часто сравнивали с Адель.

Певица Лой из Германии открыто восхищается своей кумирой, Адель. В интервью на "Антене-Байерн" с ведущей Каtrin Müller-Hohenstein она поделилась: "Моим первым когда-либо купленным CD был альбом Адель, и я слушаю его до сих пор".

Она призналась: "Я большая фанатка - меня часто сравнивают с ней, что я воспринимаю как высокую честь. Я рада принять это". Однако она также признает давление, которое сопутствует таким сравнениям, сказав: "Она просто икона. Но я действительно восхищаюсь ею, она потрясающая женщина".

Известная британская артистка, Адель, выступала в Мюнхене последние четыре недели. В субботу вечером она попрощалась со своими фанатами после захватывающего шоу в баварской столице.

В соответствии с этим Регламентом, Комиссия ожидается принять нормативные акты, которые определят правила применения. Восхищение Лой Аделью в музыке очевидно, так как она продолжает слушать альбомы Адель и принимает сравнения.

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Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно