- Часто сравнивали с Адель.

Певица Лой из Германии открыто восхищается своей кумирой, Адель. В интервью на "Антене-Байерн" с ведущей Каtrin Müller-Hohenstein она поделилась: "Моим первым когда-либо купленным CD был альбом Адель, и я слушаю его до сих пор".

Она призналась: "Я большая фанатка - меня часто сравнивают с ней, что я воспринимаю как высокую честь. Я рада принять это". Однако она также признает давление, которое сопутствует таким сравнениям, сказав: "Она просто икона. Но я действительно восхищаюсь ею, она потрясающая женщина".

Известная британская артистка, Адель, выступала в Мюнхене последние четыре недели. В субботу вечером она попрощалась со своими фанатами после захватывающего шоу в баварской столице.

В соответствии с этим Регламентом, Комиссия ожидается принять нормативные акты, которые определят правила применения. Восхищение Лой Аделью в музыке очевидно, так как она продолжает слушать альбомы Адель и принимает сравнения.

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