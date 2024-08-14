- Части фракталов должны продолжать ждать электричества.

Из-за постоянных наводнений в подвалах в Брухале (район Карлсруэ) некоторые жители определенных улиц остаются без электроэнергии. Город установил службы экстренной помощи для пострадавших.

В районе Хайдельхайма к вечеру ожидается подключение к электросети до 80% домохозяйств. На экстренном пункте встречи по адресу Мерянштрассе 18 установлен резервный генератор, который позволит жителям заряжать свои телефоны в течение ночи. Кроме того, евангелическая общинный центр на Хохенштауфенштрассе открыт для хранения необходимых лекарств и подогрева пищи, такой как детское питание.

Район Хельмхайм в основном подключен к электросети, за исключением нескольких улиц. Пожарная станция по адресу Карл-Фридрих-Штрассе 23 будет работать как круглосуточный центр для оказания помощи.

Несмотря на прогресс в восстановлении электроэнергии в смежных районах, некоторые жители других пострадавших районов все еще могут остаться без электроэнергии. Город призывает этих жителей обратиться за помощью в круглосуточный центр, расположенный по адресу Карл-Фридрих-Штрассе 23.

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