Чарльз Кинг прекращает терапию от рака

С новогодних праздников король Чарльз проходит лечение от неопознанного рака. 73-летнему монарху придется ненадолго прервать терапию из-за предстоящей официальной поездки с напряженным графиком.

По данным "Daily Mail", король Чарльз III, возможно, приостановит лечение рака во время своего визита в Австралию и Самоа, который начнется 18 октября. Британская газета сообщает, что врачи монарха дали согласие на это временное прекращение. Его жена Камилла сопроводит его в Сидней и Канберру, после чего они отправятся на Самоа в Тихом океане на встречу лидеров Содружества. Его возвращение в Великобританию запланировано на 26 октября.

Согласно сообщениям, Чарльз и Камилла имеют плотный график до десяти мероприятий в день, с одним выходным в течение 10 дней. Инсайдеры сообщают, что график был спланирован в сотрудничестве с врачами короля, учитывая его выздоровление.

По сообщениям, король Чарльз продолжит лечение рака до отъезда, а затем сделает небольшой перерыв во время поездки за границу. По возвращении он сразу же продолжит лечение, как сообщает "Daily Mail".

"Позитивные признаки для его здоровья"

Короля Чарльза якобы диагностировали неопознанный вид заболевания после операции на простате в начале года. С тех пор он якобы получает еженедельное лечение. Интересно, что тот факт, что король отправляется в одиннадцатидневное путешествие между курсами лечения, не только свидетельствует о его хорошем здоровье, но и подчеркивает его приверженность после диагноза, как сообщает "Daily Mail".

Доверие короля к своим врачам очевидно в его решении изменить образ жизни. В отличие от его якобы lifelong привычки, король Чарльз теперь ежедневно обедает. Ранее он пропускал обед как роскошь, будучи ограниченным во времени в своем напряженном графике. Теперь монарх ест обед, хотя и неохотно, по совету врачей, чтобы повысить уровень энергии во время лечения.

Интересно, что король Чарльз выбрал модное блюдо для поколения Z: авокадо. Но не на тосте, он ест половину авокадо ежедневно, как сообщил источник "Daily Mail". После многих лет без обеда не следует переедать.

Британская королевская семья, в том числе король Чарльз и его жена Камилла, собираются отправиться в официальную поездку в Австралию и Самоа, что может привести к временной паузе в лечении рака короля Чарльза из-за напряженного графика. Несмотря на диагноз и продолжающееся лечение, тот факт, что король Чарльз может путешествовать и поддерживать такой напряженный график, расценивается как положительный знак для его здоровья.

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