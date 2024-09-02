Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКлимат

Cemex намерена оказать финансовую поддержку производству углеродно-нейтрального цемента

CEMEX переносит производство цемента в Рейтингсхаузен и стремится работать беएसогласно с климатом. Данный переход включает в себя инициативы по capture и хранению CO2, которые вызывают внимание в недавно созданном правительственном комитете.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

- Cemex намерена оказать финансовую поддержку производству углеродно-нейтрального цемента

Cemex, компания по производству цемента, стремится сделать свой завод в Рудерсдорфе углеродно-нейтральным к 2030 году и надеется получить около 500 миллионов евро государственной поддержки для достижения этой цели. Как заявил CEO Рюдигер Кун в Потсдаме, переход к углеродной нейтральности потребует инвестиций более чем в миллиард евро, при этом половина из них должна поступить из государственного бюджета.

Правительство земли Бранденбург планирует помочь Cemex в достижении климатической нейтральности на своем заводе в Рудерсдорфе, расположенном в районе Маркиш-Одерланд, примерно в 30 километрах от Берлина. Министр-президент Диетмар Вайдке (СДПГ) создал рабочую группу в правительстве земли для ускорения процесса через консультации. Вторая встреча запланирована на конец ноября или начало декабря, как заявил Вайдке.

Спрос на цемент, как ожидается, значительно вырастет

Глава компании заявил, что деловые перспективы цементного производителя благоприятны, но проекты требуют значительных изменений в производственных процессах и имеют длительную фазу планирования и получения разрешений перед реализацией.

CEO Кун прокомментировал: "У нас впереди большие строительные проекты". Он упомянул жилищные инициативы и проекты железных и шоссейных дорог, даже упомянув, что фундамент ветряной турбины может потребовать до 1000 кубических метров бетона. Однако компания зависит от финансирования для перехода к углеродно-нейтральным производственным процессам.

Планируется захват и хранение CO2

Помимо снижения выбросов, образующихся при производстве цемента, Кун объяснил, что также важно минимизировать неизбежные выбросы путем захвата, использования и хранения их. Cemex добивается значительных успехов в промышленном масштабе захвата CO2, как заявил Кун.

В соответствии с планами федерального правительства, будущее подземное хранение CO2 в Германии может стать реальностью, с Северным морем в качестве основного места для этого проекта. Федеральное правительство считает использование этой технологии необходимым для достижения климатических целей. Земля Бранденбург поручила провести исследование по этому вопросу, которое должно быть завершено в ноябре, как заявил министр экономики Штейнбах.

Прямая трансляция

(Эта часть текста остается без изменений.)

Инициативы по борьбе с изменением климата на заводе Cemex в Рудерсдорфе вызывают значительный интерес у правительства земли Бранденбург, так как сокращение выбросов при производстве цемента совпадает с их более широкими экологическими целями.

Для успешного перехода Cemex к углеродно-нейтральному производству компания сильно зависит от получения значительного финансирования, так как стоимость внесения этих изменений, как ожидается, будет огромной из-за необходимости значительных изменений в производственных процессах и длительных фаз планирования и получения разрешений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.
Федеральные земли Германии

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.

- Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров. Близительно 2000 комаров были исследованы отделом здравоохранения района Митте в этом году, и среди них не было найдено ни одного азиатского тигрового комара. Вместо этого они обнаружили других полосатых комаров, которые люди могут не сразу узнать, согласно словам Лукаса Муражджа, медицинского

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Инициативы, сфокусированные на воде, будут реализованы вдоль Одра, охватывая широкий спектр...
Федеральные земли Германии

Администрация на федеральном уровне поощряет трансграничную координацию на обоих водоемах реки Одер.

Водные вызовы: вариации наводнений, засух и реziłaции вдоль реки Одры стимулируют межгосударственное сотрудничество с Польшей со стороны федерального правительства.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.
Федеральные земли Германии

К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.

Лutz Хахмейстер оказал значительное влияние на немецкую медиасферу и мир кино, способствуя фильмопроизводству, публикациям, ведению института и созданию фестиваля. К сожалению, он покинул нас в возрасте 64 лет.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа
Главные темы

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа

На похоронах американо-израильского заложника, трагически погибшего в секторе Газа, президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление, сказав: «Я извиняюсь от имени государства Израиль за то, что не удалось уберечь вас от трагического события, произошедшего 7 октября, и не удалось добиться...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно