- Cemex намерена оказать финансовую поддержку производству углеродно-нейтрального цемента

Cemex, компания по производству цемента, стремится сделать свой завод в Рудерсдорфе углеродно-нейтральным к 2030 году и надеется получить около 500 миллионов евро государственной поддержки для достижения этой цели. Как заявил CEO Рюдигер Кун в Потсдаме, переход к углеродной нейтральности потребует инвестиций более чем в миллиард евро, при этом половина из них должна поступить из государственного бюджета.

Правительство земли Бранденбург планирует помочь Cemex в достижении климатической нейтральности на своем заводе в Рудерсдорфе, расположенном в районе Маркиш-Одерланд, примерно в 30 километрах от Берлина. Министр-президент Диетмар Вайдке (СДПГ) создал рабочую группу в правительстве земли для ускорения процесса через консультации. Вторая встреча запланирована на конец ноября или начало декабря, как заявил Вайдке.

Спрос на цемент, как ожидается, значительно вырастет

Глава компании заявил, что деловые перспективы цементного производителя благоприятны, но проекты требуют значительных изменений в производственных процессах и имеют длительную фазу планирования и получения разрешений перед реализацией.

CEO Кун прокомментировал: "У нас впереди большие строительные проекты". Он упомянул жилищные инициативы и проекты железных и шоссейных дорог, даже упомянув, что фундамент ветряной турбины может потребовать до 1000 кубических метров бетона. Однако компания зависит от финансирования для перехода к углеродно-нейтральным производственным процессам.

Планируется захват и хранение CO2

Помимо снижения выбросов, образующихся при производстве цемента, Кун объяснил, что также важно минимизировать неизбежные выбросы путем захвата, использования и хранения их. Cemex добивается значительных успехов в промышленном масштабе захвата CO2, как заявил Кун.

В соответствии с планами федерального правительства, будущее подземное хранение CO2 в Германии может стать реальностью, с Северным морем в качестве основного места для этого проекта. Федеральное правительство считает использование этой технологии необходимым для достижения климатических целей. Земля Бранденбург поручила провести исследование по этому вопросу, которое должно быть завершено в ноябре, как заявил министр экономики Штейнбах.

Прямая трансляция

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Инициативы по борьбе с изменением климата на заводе Cemex в Рудерсдорфе вызывают значительный интерес у правительства земли Бранденбург, так как сокращение выбросов при производстве цемента совпадает с их более широкими экологическими целями.

Для успешного перехода Cemex к углеродно-нейтральному производству компания сильно зависит от получения значительного финансирования, так как стоимость внесения этих изменений, как ожидается, будет огромной из-за необходимости значительных изменений в производственных процессах и длительных фаз планирования и получения разрешений.

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