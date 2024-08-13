забота об существовании - CDU за более активное государственно-частное сотрудничество в местных органах власти

В связи с жесткими бюджетами во многих муниципалитетах Мекленбурга-Передней Померании и высокими потребностями в инвестициях ХДС призывает к большей кооперации между государственным сектором и частными компаниями в сфере общественной инфраструктуры.

"Смешанные общественно-частные партнерства дают Мекленбургу-Передней Померании возможность более эффективно продвигать расширение и модернизацию нашей инфраструктуры", - сказал Даниэль Петерс, председатель партии и фракции в ландтаге. Сосредоточив общественные и частные знания и финансовые ресурсы, "проекты могут быть реализованы быстрее и дешевле, чем это было бы возможно только с государственными фондами".

Петерс посетил завод компании по обращению с отходами Remondis в Люнебурге, Вестфалия, со своими коллегами по фракции и получил представление о восстановлении сырьевых материалов, а также обсудил потенциал общественно-частного сотрудничества.

Из-за ограниченных финансовых ресурсов и недостаточной персональной емкости муниципалитеты все чаще сталкиваются с трудностями в выполнении своих общественных инфраструктурных задач, таких как вода, отходы и переработка. Частные компании могут способствовать обеспечению и улучшению инфраструктуры и услуг за счет инвестиций и экспертизы, сказал Петерс.

Однако Ассоциация городов и общин Мекленбурга-Передней Померании скептически относится к этому предложению. "По своей природе частные компании ставят прибыль выше общего блага. Это уже доказывалось в прошлом с ранее муниципальными водоснабжением или энергоснабжением или жилищными компаниями. Тарифы и арендная плата часто увеличивались, часто без сохранения или улучшения сущности", - сказал руководитель ассоциации Андреас Велльманн.

Поэтому важно, чтобы муниципалитеты сохраняли значительное влияние. Однако Велльманн также признал, что муниципалитеты сталкиваются с серьезными вызовами, в частности, с запланированной энергетической трансформацией.

В 1990-х годах многие муниципалитеты приватизировали водопроводные и жилищные компании полностью или частично для снижения долгов и экономии текущих затрат. Росток был примером этого.

В 1993 году в городе был заключен первый общественно-частный партнерство для водоснабжения в Германии. Однако город later расторгнул контракт с дочерней компанией Remondis Eurawasser из-за ограниченного влияния и, по его мнению, недостаточного участия в прибыли и снова взял бизнес под свой контроль в 2018 году.

Новый оператор, Nordwasser, является совместным предприятием ассоциации Warnow Water и Wastewater и муниципальной компании по поставке и транспорту. Энергетический поставщик Wemag, базирующийся в Шверине, также был муниципализирован в 2010 году.

Политический спикер ХДС по сельскому хозяйству Томас Диенер привел пример успешного общественно-частного партнерства в утилизации животных трупов и отходов от убоя скота. Эта задача лежит на государстве как суверенная задача.

"Здесь сотрудничество со специализированными компаниями, такими как Saria в Мальчине, доказало свою эффективность, так как оно гарантирует не только безопасную утилизацию, но и инновационную материальную переработку, такую как превращение животных жиров в биодизель", - сказал Диенер.

ХДС решительно выступает за вовлечение частных компаний в общественные инфраструктурные проекты, ссылаясь на потенциальную эффективность и экономию затрат через общественно-частные партнерства, как указано в исходном тексте. Кроме того, Томас Диенер, политический спикер ХДС по сельскому хозяйству, подчеркивает успех общественно-частного партнерства в утилизации животных трупов и отходов от убоя скота, где сотрудничество с Saria в Мальчине привело к безопасной утилизации и инновационной материальной переработке.

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