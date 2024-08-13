CDC предупреждает, что распространенный респираторный вирус, который уменьшился во время пандемии, растет, и некоторые группы людей подвергаются большему риску.

Парвовирус B19 - это распространенное вирусное заболевание, передающееся через капельки слюны. Антитела к инфекции, как считается, защищают от повторного заражения, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC); примерно у половины взрослых американцев есть выявляемые уровни этих антител к 20 годам, и более 70% - к 40 годам. Люди, чья работа связана с тесным контактом с детьми, такими как школы и ясли, подвергаются более высокому риску заражения.

Как и многие другие респираторные заболевания, меры по предотвращению распространения Covid-19 во время пандемии значительно снизили случаи инфекции парвовирусом B19, что привело к потере иммунитета.

CDC предупредило в сети Health Alert Network предупреждение во вторник о том, что оно получило сообщения о более высоких показателях положительных результатов тестов в последнее время, а также о кластерах осложнений среди людей, находящихся в группе высокого риска тяжелого заболевания. Доля людей с антителами, указывающими на недавнюю инфекцию, которая упала ниже 3% в период с 2022 по 2024 год, достигла 10% в июне, с наибольшим увеличением среди детей в возрасте от 5 до 9 лет.

CDC также получило сообщения о более высоком, чем ожидалось, количестве случаев среди беременных, в том числе осложнений, таких как тяжелая внутриутробная анемия или выкидыш, и увеличении случаев апластической анемии у людей с серповидноклеточной анемией.

Многие люди, заразившиеся парвовирусом B19, не испытывают симптомов, но те, кто испытывает, обычно замечают две фазы заболевания. В первой фазе, которая начинается примерно через неделю после инфекции, они развивают симптомы, такие как лихорадка, мышечные боли и недомогание, длящиеся около пяти дней. В это время люди наиболее заразны.

Во второй фазе заболевания, которая начинается через неделю или около того, дети обычно развивают характерную лицевую сыпь, часто называемую "пощечина", за которой следует сыпь на теле или боль в суставах. У взрослых часто бывает сыпь на туловище и боль в суставах.

Парвовирус может вызывать тяжелые осложнения у определенных групп людей. Люди с хроническими гемолитическими заболеваниями, такими как серповидноклеточная анемия, или те, у кого сильно ослаблена иммунная система, могут развить апластическую анемию, редкое и опасное для жизни заболевание крови. У беременных примерно в 5-10% случаев могут развиться неблагоприятные последствия для плода, такие как анемия, гидроп или выкидыш.

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Прививки от парвовируса нет, и нет специфического лечения, кроме облегчения симптомов. Большинство инфекций проходят сами собой.

По мере роста случаев CDC рекомендует всем соблюдать общие меры предосторожности для предотвращения распространения респираторных заболеваний, таких как частое мытье рук, поддержание чистоты общественных поверхностей и прикрывание рта и носа при кашле или чихании. Если у вас разовьются симптомы, оставайтесь дома, пока они не улучшатся, и вы не будете лихорадить хотя бы 24 часа без лекарств.

Если вы беременны, у вас ослаблена иммунная система или у вас хроническое гемолитическое заболевание, агентство рекомендует носить маску вокруг других людей и немедленно обращаться за медицинской помощью, если у вас разовьются симптомы.

Несмотря на снижение случаев инфекции парвовирусом B19 из-за мер по предотвращению Covid-19, недавний рост положительных результатов тестов и кластеры осложнений среди людей из группы высокого риска указывают на потенциальную потерю иммунитета к вирусу. Регулярное соблюдение общих мер предосторожности против респираторных заболеваний, таких как мытье рук и чистка поверхностей, может помочь снизить риск заражения для всех, в том числе для тех, у кого хронические гемолитические заболевания или беременных, которые могут находиться в группе более высокого риска осложнений.

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