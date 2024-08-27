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Care.com вернет пользователям $8,5 млн из-за обманчивых бизнес-стратегий, сообщает FTC

ФТС объявила в понедельник, что Care.com согласилась на предложение о завершении дела в размере $8,5 миллионов, чтобы исправить предполагаемые противозаконные действия. По словам ФТС, эти действия заключались в обмане как претендентов на должности, так и работодателей, которые использовали...

 and  Anne Legman
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Care.com вернет пользователям $8,5 млн из-за обманчивых бизнес-стратегий, сообщает FTC

Компания Care.com была обвинена в завлечении сиделок на свою платформу обещаниями заманчивых вакансий и заведомо ложными заявлениями о доходах, а также в использовании нечестных методов для удержания потребителей в подписках, согласно заявлению Самуэля Левина, директора Бюро защиты потребителей ФТК, опубликованному в понедельник днем. Сегодняшнее решение положило конец этим незаконным практикам, выделяет миллионы долларов на возмещение ущерба пострадавшим потребителям и способствует созданию честного рынка для семей, нуждающихся в уходе, и сиделок, ищущих работу.

Care.com предлагает платформу для семей, которые ищут сиделок для своих детей, людей с особыми потребностями, пожилых родителей и домашних животных, а также услуги уборки и репетиторства.

Фонды в размере 8,5 миллионов долларов, полученные в результате соглашения, будут использованы для возмещения ущерба потребителям, пострадавшим от якобы обманных практик компании. В рамках соглашения Care.com также обязана обосновать любые заявления о доходах, четко информировать потребителей о процедурах общения на сайте до принятия платежей и упростить процесс отмены подписки.

В ответ на новости о соглашении Care.com оспорила утверждения ФТК, заявив, что была готова отстаивать свою позицию в суде, но решила урегулировать вопрос, чтобы сосредоточиться на оказании помощи семьям и сиделкам.

"Мы были полностью готовы к судебному разбирательству и были уверены в своей позиции. Однако мы решили заключить это соглашение с ФТК, чтобы сохранить фокус на обслуживании семей и сиделок. Это соглашение никоим образом не подтверждает утверждения ФТК. Мы работаем уже почти 20 лет и помогли миллионам американских семей связаться с сиделками. Наши клиенты всегда были нашим приоритетом", - заявила компания в своем заявлении.

Компания решительно отрицает обвинения в манипулировании данными, преувеличении цифр и попытках ввести в заблуждение клиентов. Информация о ставках на сайте основывается исключительно на том, что готовы платить семьи, что может существенно различаться.

Пятичленная комиссия ФТК единогласно решила подать жалобу на компанию, отметив, что делает это только "когда у нас есть 'основания полагать', что названные ответчики нарушают или собираются нарушать закон и что ведение процесса в общественных интересах".

Соглашение не только предоставит возмещение пострадавшим потребителям, но и потребует от Care.com представления доказательств для любых заявлений о доходах, сделанных на их платформе. В деловом мире Care.com работает как платформа, соединяющая семьи, нуждающиеся в различных услугах по уходу, с подходящими сиделками, репетиторами и уборщицами.

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