- Capri-Sun инициирует цифровую петицию, призывающую к ликвидации одноразовых соломок

Компания Capri-Sun, производитель напитков в пакетах, запустила онлайн-петицию на change.org с целью возродить пластиковую соломинку. Компания планирует собрать в общей сложности миллион подписей, чтобы представить их в Еврокомиссию. Около двух недель назад CEO Capri-Sun Роланд Вейнинг заявил швейцарской "Sonntagszeitung", что намерен добиваться исключения для EU-бана на одноразовые пластиковые соломинки.

Однако Адриана Нелиган, специалист по экономике замкнутого цикла в Институте немецкой экономики в Кёльне, заявила: "Я не вижу исключений для компании". Андрэас Херманн из Института экологии в Дармштадте согласился: "Директива направлена на защиту окружающей среды, пластиковые соломинки запрещены - и в директиве нет исключений".

Критика экологических активистов

Экологические активисты восприняли схему Capri-Sun с большим неодобрением. "Продукт сам по себе уже является настоящей катастрофой, превращаясь в отходы моментально - это не вписывается в наше время, когда политика и люди во всем мире отстаивают устойчивое будущее", - заявила Виола Вольгемут из альянса "Exit Plastic". "Восстановление пластиковой соломинки было бы шагом назад".

Capri-Sun, производящийся в Эппельхайме, недалеко от Хайдельберга, с 2021 года использует бумажные соломинки. Вейнинг заявил, что компания пытается вернуться к пластиковым соломинкам в Швейцарии и соседних странах. Покупатели жаловались на то, что текущие бумажные соломинки трудно вставить, размокают и придают напитку бумажный вкус. Компания, базирующаяся в Цуге, Швейцария, где не применяется EU-бан.

Эксперт не ожидает отмены EU-бана

Эксперт Нелиган также заявила, что не ожидает отмены EU-бана на одноразовые пластиковые изделия с 2021 года. Однако Нелиган также критиковала бумажные соломинки, заявив, что некоторые не выдерживают даже одного использования. "Вопрос в том, сколько раз можно использовать продукт? И, конечно, это улучшает экологический баланс". Например, переработанные пластиковые пакеты имели бы лучший экологический баланс, чем бумажные пакеты.

В настоящее время представитель Capri-Sun заявил, что они исследуют возможность, при которой потребители могут выбрасывать напитки и соломинки - оба из полипропилена - вместе с перерабатываемыми пластиковыми отходами. Полипропилен - это тип пластика. В настоящее время классический напиток объемом 200 миллилитров также содержит алюминий. Следующий шаг - сделать напиток полностью из полипропилена.

Несмотря на усилия Capri-Sun по возрождению использования пластиковых соломинок в Швейцарии и соседних странах, экологические активисты решительно противятся этому, считая это шагом назад в стремлении к устойчивости. В отличие от пластиковых соломинок Capri-Sun, их текущие бумажные соломинки подверглись критике со стороны покупателей из-за трудностей при вставлении, размокания и придачи напитку бумажного вкуса.

В отношении расположения Capri-Sun в Цуге, Швейцария, где не применяется EU-бан, эксперт Адриана Нелиган не ожидает отмены EU-бана на одноразовые пластиковые изделия, в том числе соломинки, с 2021 года.

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