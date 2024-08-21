- Бывшие военнослужащие признались, что прятали оружие в своей резиденции.

В Виллингене-Швеннингене на данный момент в местном суде проходит суд над отставным солдатом, обвиняемого в том, что он заперся в своем доме, вооружившись оружием и взрывчатыми веществами. На суде 63-летний мужчина выразил сожаление, заявляя: "Я признаю свою ошибку, я бы не повторил этого. Просто так получилось." Он объяснил свои действия тем, что был на грани отчаяния.

Мужчина обвиняется в приготовлении взрыва, препятствовании правоохранительным органам, угрозе общественной безопасности и жестокости в отношении животных, так как, якобы, застрелил свою кошку выстрелом в голову.

В январе он якобы забаррикадировался в доме в Унтеркирнахе, в Черном лесу, на несколько часов, угрожая взорвать здание, которое больше не принадлежало ему, и думая о самоубийстве. Соседи были эвакуированы, и были派遣了重武装的特种部队.

В доме было обнаружено "много" оружия, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов. Механизмы воспламенения были установлены на полу и дверях, чтобы при несанкционированном входе воспламенить бензин. По версии обвинения, мужчина был под действием лекарств.

"Я сдался миру", - признался спортсмен-стрелок. После более чем десяти часов он сдался мирно и сейчас находится под залогом. Не ясно, будет ли вынесен приговор в среду.

Доказательства против отставного солдата включают обнаружение "много" огнестрельного оружия в его доме. Несмотря на то, что он был под действием лекарств, он установил механизмы воспламенения для взрыва бензина.

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