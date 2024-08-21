- Бывшие военнослужащие под судебным надзором, хранящие огнестрельное оружие в своих домах.

Из-за якобы накопления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в своем жилище в январе бывший солдат должен предстать перед районным судом в Виллингене-Швеннингене в среду (в 9:30). Ему предъявлены обвинения, в том числе в планировании взрыва и угрозе общественному спокойствию.

Судебный пристав пытался исполнить выселение в отношении мужчины в Унтеркирнахе, примерно в 8 километрах от Виллингена-Швеннингена. Бывший солдат якобы угрожал, эскалируя ситуацию.

Соседние дома были эвакуированы, и были вызваны хорошо вооруженные спецподразделения. Мужчина якобы удерживался в своем доме в течение примерно двенадцати часов, прежде чем сдаться и быть арестованным мирно.

Конфискованное оружие

После операции полиция обнаружила, помимо огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, детонаторы, прикрепленные к полу и дверным косякам, чтобы вызвать воспламенение при несанкционированном проникновении.

Среди изъятого оружия были различные длинные и короткие огнестрельные оружия, примерно 10 000 патронов разного калибра, порох, несколько дымовых гранат, сигнальные устройства и осветительные приборы, а также взрывчатые вещества.

Кроме того, в доме был найден учебный снаряд для зенитной пушки, многочисленные детонационные шнуры, запалы и другие взрывчатые аксессуары. Бывший солдат имел лишь частичные разрешения на изъятые предметы. Мотивы его действий остаются неясными.

Девять свидетелей назначены на судебное заседание

Подсудимый находится на свободе, и назначена дата судебного заседания. Неясно, состоится ли суд или будет вынесен приговор. По словам представителя суда, для судебного заседания назначены девять свидетелей и один эксперт.

Собраный бывшим солдатом арсенал незаконного оружия, в том числе других взрывчатых веществ и боеприпасов, был шокирующе обширен. Его мотивы для накопления столь необычного арсенала остаются неясными.

Несмотря на то, что он находится на свободе, прокуратура смогла получить показания девяти свидетелей и эксперта для судебного заседания, чтобы пролить свет на другие аспекты этого необычного дела.

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