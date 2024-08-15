- Бывшие депутаты федерального парламента должны выступить с заявлениями

Бывшая член парламента Биргит Мальсак-Винкеман, выступая первой подсудимой на процессе в Франкфурте, посвященном Генриху XIII, принцу Рейусу, подробно прокомментировала выдвинутые против нее обвинения. Сегодня (в 9:30) она продолжит свои заявления.

Родившаяся в Дармштадте, Мальсак-Винкеман была членом Бундестага от AfD с 2017 по 2021 год и работала судьей в Берлине в течение многих лет.

Во вторник Мальсак-Винкеман отвергла обвинения в суде, назвав процесс преувеличенной историей, придуманной Генеральной прокуратурой (ГП), в результате которой незаконно содержатся в заключении в основном пожилые люди. "Это беспрецедентно", - сказала она. Она предположила, что обвинения могли быть сфабрикованы только воображением ГП.

Согласно обвинительному заключению, Мальсак-Винкеман обвиняется в проникновении других подсудимых в Бундестаг и осмотре здания вместе с ними. Группа якобы планировала вооруженное нападение на Бундестаг с целью захвата членов и свержения системы.

В Франкфурте девять подсудимых обвиняются в принадлежности к террористической организации или поддержке такой организации. До вынесения приговора подсудимые считаются невиновными.

В связи с продолжающимся процессом слушания пройдут перед Первой инстанцией. Несмотря на свои опровержения, Биргит Мальсак-Винкеман предстоит отвечать по обвинениям в проникновении других подсудимых в Бундестаг и осмотре здания вместе с ними, как указано в обвинительном заключении.

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