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Бывший военнослужащий сталкивается с кризисной ситуацией

Выселение в небольшом городе в январе перерастает в противостояние, в ходе которого бывший soldat в течение многих часов вооружается в родительском доме. К сожалению, это заканчивается потерей хвостатого друга. Тон остается мягким.

 and  Mark Rodriguez
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- Бывший военнослужащий сталкивается с кризисной ситуацией

Старик, который устранил своего больного кота выстрелом, укрепил свой семейный дом взрывчатыми веществами и оружием, чтобы предотвратить предстоящее выселение. Бывшему солдату было назначено условное тюремное заключение на год за то, что он укрепил свой дом тяжелым вооружением.

63-летний мужчина был обвинен в нарушении общественного порядка, неповиновении сотрудникам правопорядка, планировании взрыва и жестоком обращении с животными. Однако он был оправдан по всем пунктам.

"Я допустил ошибку"

Защита не оспаривала события 23 января в изолированном сообществе Unterkirnach, Черный лес. На суде в окружном суде Виллинген-Швеннинген признали: "Я знаю, что поступил неправильно, больше не буду так делать. Просто так получилось", - сказал снайпер.

Он утверждал, что был в отчаянном положении. Его родители умерли после многих лет интенсивного ухода, и он боролся со здоровьем и финансовыми проблемами. Угроза потерять свой семейный дом из-за выселения была последней каплей.

По словам обвинения, мужчина хотел взорвать имущество, которое больше не принадлежало ему, и покончить с собой. Он был в нестабильном эмоциональном состоянии, принимал лекарства и, возможно, не полностью контролировал себя. Судья назначил терапию и 100 часов общественных работ, а также штраф в размере €10,000.

Ситуация осады

Его угрозы взорвать дом и себя имели серьезные последствия для жилого района и налогоплательщиков, отметил судья. Соседи были эвакуированы, и были развернуты специальные силы и бронемашины. Операция продолжалась несколько часов.

Через кухонное окно подсудимый предложил сотрудникам правопорядка образцы взрывчатых веществ, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, заявили следователи. Переговоры с "спокойным" бывшим солдатом продолжались двенадцать часов, прежде чем он сдался добровольно.

Смерть животного была криком о помощи

Поскольку ситуация не escalation и подсудимый сдался добровольно, обвинение в планировании взрыва было снято. Смерть кота больше не имела значения для суда. "Кот был криком о помощи, а не актом жестокости", - заявил прокурор во время судебных дискуссий.

Суд согласился с объяснениями и осудил 63-летнего только за сопротивление сотрудникам правопорядка в тяжелом случае и угрозу общественной безопасности. Срок probation был установлен в три года, в течение которых подсудимый не должен совершать никаких правонарушений. Приговор еще не окончательный.

Богатство оружия

По словам обвинения, в доме после операции было обнаружено множество оружия, в том числе 17 учебных гранат, три электродетонатора, 20 пиротехнических устройств, порох и лампочки. Зажигательные устройства были установлены на полу и дверных косяках, чтобы воспламенить бензин при входе неправомочных лиц.

"В случае воспламенения здание было бы полностью разрушено, возможно, вместе с соседними домами", - сказал прокурор. В жилом районе временно прекратили подачу газа в качестве меры предосторожности.

Подсудимый был хорошо знаком с оружием благодаря своей военной карьере. Он был высокопоставленным офицером, ответственным за безопасность оружия, заявил 63-летний в суде. Он также проверял национальные и зарубежные подразделения для НАТО.

После своей военной карьеры он основал независимую ИТ-компанию. Его карьера была прервана потребностями в уходе за родителями. "Все рухнуло вокруг меня". Ему пришлось обратиться за помощью раньше, чем он планировал. Однако это было для него сложно. "Я был обучен как выживший в одиночку. Меня учили справляться самостоятельно".

Защита утверждала, что действия старика, в том числе смерть другого животного, были криком о помощи из-за его отчаянного положения и эмоционального состояния. Несмотря на большое количество оружия, найденного в его доме, суд осудил его только за сопротивление сотрудникам правопорядка в тяжелом случае и угрозу общественной безопасности.

Узнавая военное прошлое бывшего солдата, судья признал обширный арсенал, найденный в его доме, в том числе оружие и взрывчатые вещества, но в конечном итоге увидел его действия как отчаянную попытку справиться со своими трудностями, а не угрозу общественной безопасности.

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