- Бывший военнослужащий подвергся понижению в звании

Поддержник крайне правой группировки "Идентитарное движение" (IB) в Германии лишился воинского звания и был оштрафован на сумму около €23,000 Федеральным административным судом.

Военно-служебная сенат 2-го отдела в своем решении, опубликованном во вторник, поддержала дисциплинарные меры в отношении резервного лейтенанта, stationed в Лейпциге. Суд пришел к выводу, что солдат нарушил свою присягу на верность конституции. (Дело №: BVerwG 2 WD 9.23)

По данным суда, индивидуум активно участвовал в IB в 2015/16 годах. Он играл роль в создании региональной группы в Баварии и даже появился в промо-видео для Идентитарного движения.

Федеральный административный суд тогда установил, что IB преследует цели, противоречащие конституции. Он выступает против идеи равенства всех граждан и пропагандирует различие между "первостатейными" и "второстатейными" немцами. Кроме того, он призывает к ликвидации партий и парламента, что прямо противоречит демократическому основному порядку.

Солдат присоединился к IB по личным убеждениям

В ходе расследования суд установил, что солдат, который уже покинул армию, присоединился к программе IB, основываясь на своих личных убеждениях. "Учитывая, что он знал о политических целях Идентитарного движения и имел интеллектуальную способность их проанализировать благодаря своим политическим наукам, можно сделать вывод, что его связь с Идентитарным движением была, по крайней мере, сознательно и неконституционно обусловлена".

Несмотря на свой политический научный бэкграунд, солдат немецкого происхождения из Лейпцига продолжил свою деятельность в Идентитарном движении Германии после присоединения в 2015/16 годах. Его действия, в том числе создание региональной группы в Баварии и появление в промо-видео, еще больше укрепили позицию IB против конституционных ценностей Германии.

Читайте также: