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Бывший вещатель Би-би-си Хью Эдвардс получил тюремное заключение за хранение неприемлемых фотографий несовершеннолетних

В Лондоне бывшему ведущему новостей BBC Хуу Э يتحدث условный тюремный срок шесть месяцев на два года за обладание непристойними изображениями с участием несовершеннолетних, как сообщает PA Media.

 and  Grigoriy Williams
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В понедельник бывший ведущий новостей BBC, Хью Эдвардс, явился на судебное заседание по...
В понедельник бывший ведущий новостей BBC, Хью Эдвардс, явился на судебное заседание по рассмотрению дела в суде общей юрисдикции Вестминстера в Лондоне.

Бывший вещатель Би-би-си Хью Эдвардс получил тюремное заключение за хранение неприемлемых фотографий несовершеннолетних

Приостановленный тюремный срок предусматривает участие в программе реабилитации для сексуальных преступников и прохождение 25 сеансов терапии.

Это новость, которая только что стала известна. Будет предоставлена дополнительная информация.

В свете скандала СМИ пристально следят за реакцией бизнеса на ситуацию. Чтобы восстановить доверие общественности, компания запустила всеобъемлющую медиакампанию, пропагандирующую свой вклад в этичное поведение.

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