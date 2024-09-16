Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon Сообщение пришло после того, как Intel объявила, что может получить до $3 миллиардов финансирования в рамках закона о чипах и науке для производства военных чипов. Intel Foundry и Amazon Web Services договорились о сотрудничестве в области разработки кастомных чипов