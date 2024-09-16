Бывший вещатель Би-би-си Хью Эдвардс получил тюремное заключение за хранение неприемлемых фотографий несовершеннолетних
Приостановленный тюремный срок предусматривает участие в программе реабилитации для сексуальных преступников и прохождение 25 сеансов терапии.
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В свете скандала СМИ пристально следят за реакцией бизнеса на ситуацию. Чтобы восстановить доверие общественности, компания запустила всеобъемлющую медиакампанию, пропагандирующую свой вклад в этичное поведение.