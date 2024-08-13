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ОбществоНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Бывший Тейлор Свифт празднует помолвку.

Коннора Кеннеди на короткое время считали парнем Тейлор Свифт. Потомок клана Кеннеди теперь женится.

 and  Viktoriya Miller
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Коннор Кеннеди и его нынешняя невеста Джулия присутствуют на мероприятии в январе 2024 года.
Коннор Кеннеди и его нынешняя невеста Джулия присутствуют на мероприятии в январе 2024 года.

- Бывший Тейлор Свифт празднует помолвку.

Много лет назад, до того как она начала встречаться с Трэвисом Келси (34), Тейлор Свифт (34) ходили слухи о романе с потомком Кеннеди. Теперь этот человек объявил, что хочет жениться на своей нынешней партнерше. Речь идет о Конноре Кеннеди (30), сыне Роберта Ф. Кеннеди-младшего (70) и Мэри Ричардсон Кеннеди (1959-2012).

"Самое простое 'да' в моей жизни"

Кеннеди и его партнерша, бразильская певица Джулия Би (25), объявили о помолвке в Instagram. Они поделились несколькими фотографиями, на некоторых из которых виден обручальное кольцо. "Самое простое 'да' в моей жизни", - написала Джулия Би под публикацией.

На одной фотографии она сияет в его объятиях, на другой - целует своего жениха. Они также поделились видео, на котором целуются, и певица говорит, среди прочего: "Я не могу в это поверить. Я сплю. Это сон". Счастливые слезы на глазах 25-летней девушки говорят сами за себя. Он нежно называет ее "картошкой". Пара вместе с 2022 года.

Слишком ли быстро все произошло с Тейлор Свифт?

Согласно сообщениям СМИ, Кеннеди и Свифт познакомились в 2012 году. Однако роман тогда 22-летней Тейлор с внуком Роберта Ф. Кеннеди (1925-1968) не продлился долго. Говорят, она была так очарована, что купила дом рядом с его семьей всего через несколько недель после начала отношений. Будущая суперзвезда якобы потратила тогда около $5 миллионов, что, якобы, напугало потомка Кеннеди.

После объявления о помолвке Джулия Би опубликовала серию фотографий в Instagram, на одной из которых запечатлены ♪ Тейлор Свифт ♪ и Коннор Кеннеди в 2012 году, вместе и счастливые.

Несмотря на слухи о романе, отношения Тейлор Свифт с Коннором Кеннеди не привели к серьезным обязательствам.

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