Бывший священник подвергается суду за предполагаемое жестокое обращение с несовершеннолетними

Пастор, когда-то служивший в церкви, предстанет перед судом регионального суда в Фульде. Ему предъявлены обвинения в распространении в интернетеplicitного контента с участием несовершеннолетних, а также в принуждении некоторых из них к раздеванию. Помимо этого, он обвиняется в ведении виртуальных чатов с этими несовершеннолетними жертвами.

Процесс против бывшего католического священника за подозрение в онлайн-эксплуатации несовершеннолетних без физического контакта и хранении детской и подростковой порнографии начался в суде регионального суда в Фульде. Прокуратура Франкфурта выдвинула 71 подобных обвинения, якобы имевших место в районе Фульды. Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, 43-летний мужчина, общался с несовершеннолетними и молодыми людьми через платформу онлайн-видеочата с сентября 2021 года по июль 2022 года.

Во время этих общений он якобы показывал им сексуально explicitный контент, на котором дети были изображены обнаженными друг с другом или с взрослыми, или занимались различными сексуальными действиями. Кроме того, он якобы принуждал некоторых жертв раздеваться или сам участвовал в подобных действиях.

В девяти случаях было указано на предполагаемые случаи сексуального насилия без физического контакта. Бывший священник якобы сохранил эти видеозвонки вместе со своими жертвами на своем ноутбуке. В целом, мужчина собрал сотни фотографий и видео.

После оглашения обвинительного заключения защита сделала первоначальное заявление. Мужчина был связан с католической церковью и когда-то размышлял о том, чтобы стать священником, но часто находил воздержание трудным. У него были две relationship, одна из которых произошла во время его пребывания в качестве священника, когда он принял "нормальные" сексуальные желания и был привлечен к женщинам. Увеличение рабочей нагрузки во время карантина из-за COVID-19 усугубило его одиночество.

По его собственным воспоминаниям, мужчина помнит онлайн-признание, которое привлекло его внимание на платформе видеозвонков. Его "очень молодые люди" заинтересовали. "Я должен был заняться спортом вместо этого", - признался он в своем заявлении. Теперь он понимает вред, причиненный детям и молодым людям в результате его действий. Суд регионального суда в Фульде назначил девять последующих слушаний, которые продлятся до 29 октября.

Дело против бывшего священника, предстающего перед судом регионального суда в Фульде, включает в себя обвинения в онлайн-эксплуатации несовершеннолетних в суде правосудия. Обвинение представило 71 обвинение в ненасильственном насилии, в том числе распространение explicitного контента и принуждение несовершеннолетних.

В свете этих обвинений прошлое мужчины, связанное с католической церковью, включая его размышления о том, чтобы стать священником, стало предметом обсуждения в суде регионального суда в Фульде.

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