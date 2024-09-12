Бывший специалист по кулинарии сталкивается с поразительным диагнозом рак

Бывший голкипер Бундеслиги Георг Кох, борющийся с раком, делится своим опытом. Став жертвой заболевания в 2023 году, ему сказали, что у него осталось всего шесть месяцев. Но сегодня он сохраняет оптимизм. "Да, они сказали, что у меня осталось шесть месяцев, но сегодня я оптимистичен. Не каждый день так, но в целом я держусь", - сказал Кох изданию Sport1 в 52 года.

После того, как в мае он раскрыл свое состояние, бывший футболист продемонстрировал удивительную стойкость. "Вдруг вся твоя жизнь переворачивается. Это всего три предложения. Я знал, что должен бороться, это всегда было моей чертой. Я боролся за свою позицию в воротах. Я не сразу сказал всем, но сдаваться было не вариант для меня", - поделился он.

Профессиональный путь Коха проходил через множество клубов: "Фортуна Дюссельдорф", "Арминия Билефельд", "1. FC Кайзерслаутерн", "Энергия Котбус", "MSV Duisburg", "ПСВ Эйндховен", "Динамо Загреб" и "Рапид Вена". Недавно он работал тренером по вратарям и позже менеджером команды в "Виктории Кёльн", прежде чем уйти по личным причинам в прошлом году.

Непрерывная природа рака оставила Коха с непредсказуемыми эмоциями. "Иногда я чувствую себя подавленным, и мой ум пуст. В другие дни я чувствую себя достаточно сильным, чтобы двигать горы. Это странно и не поддается объяснению", - говорит Кох о своей личной борьбе: "Иногда я в хорошем настроении вечером, ложусь спать, а на следующее утро не могу встать с кровати. Так много вещей происходят, которые меня глубоко затрагивают".

Несмотря на борьбу с раком, Георг Кох продолжает наслаждаться просмотром футбола. "Даже в плохие дни просмотр хорошего футбольного матча может поднять мне настроение", - сказал Кох. Его любовь к спорту не угасла, и он с ностальгией вспоминает время, проведенное в различных клубах по всей Европе.

Читайте также: