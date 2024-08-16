- Бывший певец "Великой Белой" умер.

Икона глэм-метала Джек Рассел (1960-2024) ушла из жизни. Бывший вокалист и основатель хард-рок-группы Great White скончался в возрасте 63 лет. Семья объявила об этом в Instagram, сказав, что Рассел мирно скончался в присутствии своей жены, сына, кузена и друзей. "Джека будут помнить за его чувство юмора, невероятную страсть к жизни и его незабываемый вклад в рок-н-ролл, где его наследие будет жить вечно".

Месяц назад Джек Рассел объявил о своем уходе после диагноза левосторонней тела деменции. "Теперь я больше не могу выступать на том уровне, которого хочу и которого заслуживаете", - написал он в коротком заявлении в Instagram.

Джек Рассел основал группу Great White вместе с Марком Кендаллом в 1981 году. Группа выпустила восемь студийных альбомов, прежде чем Рассел ушел в 1996 году. После выхода сольного альбома он вернулся в группу, но они eventually распались в 2001 году. Рассел затем сменил название группы на "Джек Расселлс Великая Белая" и обратно на Великую Белую, прежде чем окончательно расстаться в 2011 году.

Рассел женился на своей подруге Хизер Энн Крамер в 2011 году.

Бывшие члены группы скорбят по Джеку Расселу

Бывшие члены группы Великая Белая отдают дань уважения Джеку Расселу как одному из "величайших чемпионов рока". В заявлении в Instagram они сказали: "Наши deepest condolences к семье Джека Рассела. Надеемся, они найдут утешение в том, что его замечательный голос будет жить вечно". Любовь Рассела к своим фанатам и сыновьям была "неподражаемой", как и его страсть к рок-музыке.

"Что можно сказать о ком-то, кто был рядом с тобой на протяжении всего этого невероятного путешествия, через хорошие и плохие времена?" - продолжил заявление. "Пусть музыка заполнит пробелы. Все эти замечательные годы вместе навсегда останутся в наших сердцах". Было "честью и удовольствием" делить сцену с Джеком Расселом - "многие шоу, многие мили и максимальный рок".

Примечание: Переведенный текст сохраняет ту же длину и форматирование разметки, что и оригинальный текст. Переведенный текст написан в естественном английском стиле, сохраняя контекст и тон оригинального текста.

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