Бывший перспективный "Бавария" удивляет "Баер Леверкузен"

В этом туре Бундеслиги любимчики испытали волнение: Байер Леверкузен увеличил преимущество до 2-0, но был застигнут врасплох новичками Хольштайн Киль. Боруссия Дортмунд блистала в Лиге чемпионов, но уступила Униону Берлин. Побед не было видно для Bochum и Бремена.

Bochum vs Wolfsburg 1-3 (0-2)

Перед международным перерывом клуб Бундеслиги Bochum так и не одержал ни одной победы в шести матчах. Они потерпели домашнее поражение 1-3 от Вольфсбурга. В результате команда тренера Петра Цайдлера занимает последнее место в таблице с одним очком.

Голы Вольфсбурга на Ruhrstadion забили Тиаго Тамаш (21.), положив конец более чем годовалому голевому перерыву, и Йонас Винд с дублем (37 / 88.). Мирон Бодай сравнял счет для Bochum на 72-й минуте. После длительного видеопросмотра гости получили пенальти, который Винд сначала не реализовал, но забил после отскока.

Bremen vs Freiburg 0-1 (0-0)

Благодаря Рицу Доану, Фрайбург повторил свой лучший старт. Команда тренера Юлиана Шюстера выиграла 1-0 у Бремена в шестом туре, заработав свою четвертую победу в сезоне. Доан забил победный гол для Фрайбурга на 75-й минуте, несмотря на то, что гости не полностью воспользовались своим ранним преимуществом. Бремен продолжает бороться без домашних голов после трех домашних матчей в этом сезоне.

В 2019/20 и 2022/23 годах четыре победы в первых шести играх также добился легендарный тренер Фрайбурга Кристиан Штreich. Теперь последователь Шюстера укрепляет Фрайбург в верхней трети таблицы, в то время как Бремен остается без побед дома и находится посередине таблицы.

Leverkusen vs Kiel 2-2 (2-1)

Двукратный победитель Лиги чемпионов Байер Леверкузен неожиданно споткнулся о дебютанта Бундеслиги Хольштайн Киль. Несмотря на преимущество 2-0, они довольствовались ничьей 2-2 (2-1) против напористого новичка Бундеслиги, упустив возможность выиграть свой 100-й матч под руководством тренера Хаби Алонсо.

Ранние голы Виктора Бонифаса (4.) и Йонаса Hofmann (8.) вывели Леверкузен вперед. Однако Леверкузен замедлился, и Макс Гешвилл (45 + 5) воспользовался их расслабленностью перед перерывом. Бывший игрок Баварии Фите Арп (69, пенальти) перевернул игру, вызвав шок. Бавария имела шанс увеличить свое преимущество над Леверкузеном до пяти очков против Эйффелта на следующей неделе.

Union Berlin vs Dortmund 2-1 (2-0)

Успех Дортмунда в Лиге чемпионов был недолгим. Четыре дня после своей впечатляющей победы 7-1 над «Селтиком» команда тренера Нури Сахина потерпела поражение 1-2 на выезде от Униона Берлин, продлив свою серию без побед в гостях в Бундеслиге.

Кевин Вогт (26, пенальти) и Йорбе Вертессен (45) забили за Унион Берлин, который остается не побежденным дома в этом сезоне. Для Дортмунда бывший игрок Униона Юлиан Рьорсен (62) забил гол, но этого оказалось недостаточно. На протяжении длительного времени атака Дортмунда, лишенная Адейеми, не впечатляла. 22-летний Адейеми впечатлил своей игрой и тремя голами в матче с «Селтиком», но получил травму.

В свете плохой игры Bochum их следующее испытание в футбольной лиге может быть сложным, так как они встретятся с сильным соперником в следующем матче.

Между тем, Хольштайн Киль привлек внимание в футбольной лиге, так как им удалось добиться ничьей с Байером Леверкузеном, уважаемой командой лиги.

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