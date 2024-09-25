Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиНью-Йорк

Бывший партнер Банкмана-Фрида получил тюремный срок

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

Бывший партнер Банкмана-Фрида получил тюремный срок

Экс-партнер Сэма Банкмана-Фрида, Каролин Эллисон, получила двухлетний тюремный срок. Эллисон, признавшая вину и давшая показания против Банкмана-Фрида на процессе по обвинению в мошенничестве, была наказана за свою роль в крахе FTX и нецелевом использовании средств клиентов, согласно прокурорам из Нью-Йорка.

Лицом к лицу с потенциальным сроком в 110 лет, Эллисон сотрудничала с правоохранительными органами и давала показания. Ее адвокаты просили не назначать тюремное заключение, в то время как прокуроры выступали за учет ее сотрудничества при вынесении приговора.

В ноябре 2022 года FTX, когда-то второй по величине в мире криптовалютной биржи, обанкротилась, вызвав хаос на криптовалютном рынке. До этого Банкмана-Фрида хвалили как олицетворение роста криптовалют как легитимного инструмента инвестирования. Однако операции компании рухнули, когда стало известно, что FTX использовала средства клиентов для поддержки Alameda Research, криптовалютной инвестиционной компании, основанной Банкманом-Фридом.

Эллисон ранее была CEO упомянутой компании и имела профессиональное партнерство с Банкманом-Фридом, а также кратковременно состояла с ним в романтических отношениях. Сам Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения, среди других обвинений, и уже подал апелляцию на вердикт.

Сотрудничество Эллисон с правоохранительными органами в ходе расследования краха FTX привело к сбору важной информации, которая имела значение в судах Нью-Йорка. Несмотря на правовые баталии Банкмана-Фрида, Нью-Йорк по-прежнему остается центром судебных разбирательств и решений, связанных с криптовалютами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Класноromosannyй в Целльмы кафе подверглся существенным повреждениям из-за пожара.
Панорама

Эксперты предлагают подробные сведения о последовательности взрывов в Кельне.

Эксперты предлагают подробные сведения о последовательности взрывов в Кельне. За последнее время в Кёльне и Бонне произошло несколько взрывов. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Рюль подозревает связь этих инцидентов с недавней легализацией каннабиса в Германии. Власти обеспокоены возможным эскалацией насилия среди преступных групп. Список тревожный: 25 сентября взрыв произошел на

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.
Общество

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году. Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно