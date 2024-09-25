Бывший партнер Банкмана-Фрида получил тюремный срок

Экс-партнер Сэма Банкмана-Фрида, Каролин Эллисон, получила двухлетний тюремный срок. Эллисон, признавшая вину и давшая показания против Банкмана-Фрида на процессе по обвинению в мошенничестве, была наказана за свою роль в крахе FTX и нецелевом использовании средств клиентов, согласно прокурорам из Нью-Йорка.

Лицом к лицу с потенциальным сроком в 110 лет, Эллисон сотрудничала с правоохранительными органами и давала показания. Ее адвокаты просили не назначать тюремное заключение, в то время как прокуроры выступали за учет ее сотрудничества при вынесении приговора.

В ноябре 2022 года FTX, когда-то второй по величине в мире криптовалютной биржи, обанкротилась, вызвав хаос на криптовалютном рынке. До этого Банкмана-Фрида хвалили как олицетворение роста криптовалют как легитимного инструмента инвестирования. Однако операции компании рухнули, когда стало известно, что FTX использовала средства клиентов для поддержки Alameda Research, криптовалютной инвестиционной компании, основанной Банкманом-Фридом.

Эллисон ранее была CEO упомянутой компании и имела профессиональное партнерство с Банкманом-Фридом, а также кратковременно состояла с ним в романтических отношениях. Сам Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения, среди других обвинений, и уже подал апелляцию на вердикт.

Сотрудничество Эллисон с правоохранительными органами в ходе расследования краха FTX привело к сбору важной информации, которая имела значение в судах Нью-Йорка. Несмотря на правовые баталии Банкмана-Фрида, Нью-Йорк по-прежнему остается центром судебных разбирательств и решений, связанных с криптовалютами.

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