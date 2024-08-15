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Бывший немецкий парламентарий вновь отрицает обвинения

На судебном процессе против якобы группы 'Имперских граждан' во главе с Генрихом XIII Принцем Реуссом бывший член 'Альтернативы для Германии' отрицает роль, приписываемую ей. Девять подозреваемых подозреваются в терроризме.

 and  Anthony Ross
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- Бывший немецкий парламентарий вновь отрицает обвинения

Бывший член Бундестага от AfD Биргит Мальзак-Винкеманн вновь отвергла обвинения против нее в ходе франкфуртского процесса по делу о терроризме, связанном с Генрихом XIII Принцем Рейуссом. Она утверждает, что не имела полномочий и получала лишь скудную информацию, заявив об этом в суде высшей инстанции в Франкфурте в отношении якобы существующей группы "Реichsbürger".

Мальзак-Винкеманн заявила, что процесс пытается создать террористическую организацию, объединив людей, которые, возможно, встречались всего несколько раз. "Я шокирована тем, что подобное вообще возможно в Германии", - сказала 60-летняя женщина.

Федеральный прокурор (ГБА) обвиняет ее, в частности, в проникновении других подсудимых в Бундестаг и разведке зданий с ними. Мальзак-Винкеманн якобы была членом так называемого совета ассоциации и отвечала за правовой департамент. Группа якобы планировала вооруженное нападение на Бундестаг, чтобы арестовать членов и вызвать системный коллапс.

Встреча в "роскошном итальянском ресторане"

60-летняя женщина рассказала в суде о первой встрече с Рейуссом в франкфуртском "роскошном итальянском ресторане" в декабре 2021 года, которая была неформальным знакомством. По данным Федеральной прокуратуры, Рейусс в то время вербовал персонал.

О правовых вопросах или так называемом совете не шло речи, заявила Мальзак-Винкеманн. Астролог Хильдегард Л., также обвиняемая в мюнхенском деле "Реichsbürger", присутствовала на встрече и была единственным контактным лицом для группы. Однако Мальзак-Винкеманн получала от нее лишь "фильтрованную и лапидарную информацию".

На дальнейшей встрече в конце 2021 года она встретила других соучастников, в том числе Рюдигера фон Пескаторе, который якобы возглавлял военное крыло движения. "Это была не организация. Во всяком случае, я не была в курсе", - заявила бывшая член AfD. Не было никаких формальностей или протоколов.

Рейусс не планировал переворот

Рейусс не планировал насильственный переворот, как утверждает прокуратура, заявила Мальзак-Винкеманн. Она уже опровергла обвинения во вторник.

В Франкфурте девять подсудимых обвиняются в членстве в террористической организации или в поддержке такой организации. В целом 26 предполагаемых заговорщиков должны ответить за сложный процесс в двух параллельных судебных процессах в Мюнхене и Штутгарте. До вынесения приговора подсудимые пользуются презумпцией невиновности.

Бундестаг, где группа якобы планировала вооруженное нападение, чтобы арестовать членов и вызвать системный коллапс, является значимым институтом, упомянутым в деле против Мальзак-Винкеманн. Несмотря на обвинения в разведке зданий Бундестага с другими подсудимыми, Мальзак-Винкеманн утверждает, что не знала об организованной попытке и что группа не была организацией, как она заявила на процессе в Франкфурте.

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