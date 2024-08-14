Бывший нацистский бункер превращен в гостиничный комплекс в Германии

Построенный в период правления Адольфа Гитлера в нацистской Германии, этот бетонный монолит является напоминанием о самом темном периоде в истории Германии, но этот форт переживает неожиданное возрождение.

Релианисрованный гамбургский бункер теперь полон двумя ресторанами, пятиэтажным Hard Rock Hotel и недавно построенным пирамидаобразным крышным баром и садом, из которого зелень обильно струится по бетонному фасаду.

REVERB by Hard Rock идеально вписывается в город с впечатляющей музыкальной историей - это же место, где начиналась карьера The Beatles в начале 1960-х годов.

Район Каровиртель, где находится фортоподобный бункер, является модным анклавом, полным стильных кофеен и винтажных магазинов, а также клуба Knust в переделанном скотобойне.

Удобства

Номера в 134-комнатном REVERB стоят от 180 евро за классический номер с удобствами, включая телевизор с плоским экраном 55 дюймов и встроенного помощника Alexa, до 269 евро за люкс с панорамным видом на город.

Отель также предлагает современные детали, которые вы можете ожидать в любом уважающем себя модном отеле, такие как самостоятельная регистрация, умная технология и коворкинг-пространства.

Но насладиться удобствами бункера можно и без проживания в отеле. На первом этаже находится кофейня и бар Constant Grind, а также Rock Shop для тех, кто ищет сувениры Hard Rock.

Ресторан-бар Karo & Paul, принадлежащий немецкому телеповару Франку Розену, открылся как бар в апреле 2024 года и занимает первые три этажа здания. Зона ресторана все еще открывается в ближайшее время.

Ресторан La Sala - испанское название для гостиной - открыт для бизнеса на пятом этаже, предлагая панорамные виды и международное меню.

Наконец, на крыше находится сад Green Beanie с баром и дорожкой, опоясывающей здание, который открыт для публики бесплатно.

Вызов

Гамбургский бункер был одним из восьми флак-туров - надземных зенитных bunkers, которые также служили укрытием от воздушных налетов - которые Германия построила после британских воздушных налетов на Берлин в 1940 году.

История, которую несет гамбургский бункер, тяжела, но 76-тысячетонный бетонный гигант с стенами толщиной 2,5 метра нельзя легко снести или игнорировать.

Единственный флак-тур, который был полностью разрушен, находится в берлинском зоопарке, так как другие находятся в густонаселенных районах, где взрывчатые вещества представляют собой слишком большой риск, сообщает AFP.

«Идея поднять высоту здания с помощью зелени была в том, чтобы добавить что-то мирное и позитивное к этому массивному блоку, оставшемуся от нацистской диктатуры», - сказала Анита Энгельс из ассоциации Hilldegarden, которая поддержала проект, AFP.

Ассоциация помогла в этой новой главе истории гамбургского флак-тура, собирая свидетельства людей, которые жили в бункере во время войны, а также записи о сотнях forced laborers, которые его построили.

Теперь на первом этаже находится выставка, рассказывающая полную историю здания.

Несмотря на свое мрачное прошлое как символа forced labor во время правления Гитлера, гамбургский бункер теперь приглашает посетителей остаться и испытать его преобразованные удобства. Вы можете забронировать номер в REVERB by Hard Rock, который предлагает современные удобства, такие как самостоятельная регистрация и номера, соответствующие Климатическому обещанию, или просто посетить общественные пространства, такие как сад Green Beanie на крыше или кофейню и бар Constant Grind.

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