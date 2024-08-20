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Бывший нападающий "Вердера" Ковнацки возвращается в Дюссельдорф

Возвращение Давида Ковнацки к прежнему клубу после неудачного подписания с Бременом стало насущным вопросом о замене его в Werder.

 and  Yaroslav Smith
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- Бывший нападающий "Вердера" Ковнацки возвращается в Дюссельдорф

Нападающий Давид Ковнацки возвращается в «Фортуну Дюссельдорф», команду Второй Бундеслиги, после одного сезона в «Вердере Бремен». Оба клуба согласовали арендное соглашение с опцией выкупа после одного сезона.

Как сказал спортивный директор «Фортуны» и бывший спортивный директор «Вердера» Клаус Аллофс: «Давид показал свой потенциал в качестве ключевой фигуры в нашей атаке и может оказать значительное влияние во Второй Бундеслиге под руководством Даниэля Тиуне».

После успешного сезона 2022/23 в «Фортуне» Ковнацки перешел в «Вердер» летом, но не смог проявить себя. Его статистика в «Вердере»: 22 матча в Бундеслиге без голов.

Спортивный директор «Вердера» Петер Нимейер прокомментировал: «Пребывание Давида в «Вердере» не сложилось так, как мы и он надеялись. Важно, чтобы он вернулся на поле и восстановил свою лучшую форму».

Между тем, «Вердер» якобы заинтересован в хорвате Анте Црнаце как замене Ковнацки, но 20-летний игрок из польского чемпиона «Ракува Ченстохова» теперь, по слухам, может присоединиться к английскому клубу Чемпионшипа «Норвич Сити» вместе с бывшим игроком «Вердера» Джошем Сарджентом.

Следующий шаг в карьере Давида Ковнацки может включать возвращение в «Вердер», если они решат воспользоваться опцией выкупа в арендном соглашении, учитывая мнение бывшего спортивного директора «Вердера» Даниэля Тиуне о его времени в «Фортуне Дюссельдорф».

Несмотря на то, что Ковнацки не смог проявить себя в «Вердере Бремен», он ранее показывал многообещающий потенциал под руководством Даниэля Тиуне в «Фортуне Дюссельдорф».

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