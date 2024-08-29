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Бывший муж якобы напал на женщину ножом в общественном месте, по данным правоохранительных органов.

В этом случае 36-летний不幸ный сообщник атаковал свою бывшую жену ножом, нанося серьезные ранения. К сожалению, она скончалась от полученных травм. Применение силы и правоохранительные органы расследуют данный инцидент с целью установить мотивы, которые связывают его с понятиями 'чести' или...

 and  Viktoriya Miller
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Независимо от операции по спасению, женщина скончалась от полученных ранений в медицинском...
Независимо от операции по спасению, женщина скончалась от полученных ранений в медицинском учреждении.

- Бывший муж якобы напал на женщину ножом в общественном месте, по данным правоохранительных органов.

36-летняя женщина якобы погибла от рук бывшего мужа с ножом на дороге в Берлине-Целендорфе. Женщина получила тяжелые ранения от ножевых ранений и порезов, как объявила прокуратура. Несмотря на попытки реанимировать ее и провести операцию в больнице, она скончалась там.

50-летний бывший муж погибшей был арестован полицией. В настоящее время они рассматривают вопрос о возбуждении дела о страстном преступлении, также известном как "фемицид" или якобы "испорченная честь", в котором якобы мужчина мстил бывшей жене за то, что она его покинула, как сообщил представитель прокуратуры dpa. Оба подозреваемый и жертва имеют ливанское происхождение и воспитывают четверых детей.

Себастьян Бюхнер, представитель прокуратуры, сказал газете "B.Z.", что помимо мотива, они считают, что подозреваемый почувствовал, что его честь испорчена разводом, что побудило его убить ее.

Ранее были многочисленные случаи домашнего насилия со стороны мужчины по отношению к женщине во время их брака. В результате женщина решила развестись и добилась судебного запрета и ордера на Protection через суд. Однако бывший муж якобы подкараулил ее у двери и напал на нее.

Смертельное нападение произошло на тротуаре перед жилым зданием на Хэмпстед-стрит, как сообщили полиция и прокуратура. Расследование дела ведет отдел убийств в Государственном уголовном полицейском управлении (LKA).

Согласно сообщениям "B.Z." и "Berliner Zeitung", около 50 человек собрались возле больницы. Бюхнер отказался комментировать это, но сказал: "Я не могу подтвердить никаких связей с кланом".

Полиция арестовала подозреваемого в связи со смертью женщины. Расследование ведется для определения, может ли это происшествие быть классифицировано как преступление на почве ненависти из-за пола жертвы и якобы мотива "испорченной чести".

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