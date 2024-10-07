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Бывший министр отбывает срок в тюрьме в необычном суде по коррупции в Сингапуре

В четверг суд Singapur pronunciation imprisoned бывшего министра на один год за побои и принятие свыше 300,000 сингапурских долларов в подарках, первый случай заключения бывшего члена кабинета в юрисдикции, известной своей прозрачностью и неприкосновенностью.

 and  Anne Legman
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3 октября бывший министр транспорта Сингапура С. Исваран появляется в Верховном суде столицы
3 октября бывший министр транспорта Сингапура С. Исваран появляется в Верховном суде столицы

Бывший министр отбывает срок в тюрьме в необычном суде по коррупции в Сингапуре

Министр С. Исваран, который служил в кабинете в течение 13 лет и курировал торговлю, коммуникации и транспорт, признал свою вину по четырем пунктам незаконного получения подарков и одному пункту препятствования правосудию.

Суд предоставил Исварану, 62 лет, временный выход из тюрьмы и приказал ему начать отбывать наказание в понедельник.

Этот скандал потряс Сингапур, известный своей высокооплачиваемой и эффективной администрацией и непоколебимым, непорочным правлением. Страна занимала одно из первых пяти мест в мире по индексу коррупции, согласно данным Transparency International.

Последний раз, когда сингапурский министр был обвинен в коррупции, было в 1986 году, когда министр национального развития проходил по делу об alleged взятке, но к сожалению, он скончался до начала судебного процесса.

Расследование вызвало споры в финансовом центре Азии и сосредоточилось на обвинениях в том, что Исваран, будучи министром транспорта, принимал роскошные подарки от бизнесменов. Эти подарки включали билеты на матчи английской премьер-лиги по футболу, Гран-при Сингапура по формуле 1, лондонские мюзиклы и полет на частном самолете.

Общая стоимость этих подарков превышала 400 000 сингапурских долларов ($309 000), как утверждает обвинение. Исваран подал в отставку с поста министра транспорта менее чем через три года после того, как впервые предъявили обвинения в январе.

Сначала Исваран утверждал свою невиновность и обещал защитить свою репутацию. Однако позже он признал вину по пяти предъявленным судом обвинениям, два из которых изначально были связаны с коррупцией, но затем были изменены на обвинения в получении подарков.

Изначально против него выдвинули 35 обвинений, но в итоге они ограничились пятью.

Несмотря на его обширный опыт в различных правительственных департаментах, участие министра Исварана в скандале с подарками запятнало репутацию Сингапура как бизнес-ориентированной страны с низким индексом коррупции. Этот инцидент служит напоминанием для всех государственных служащих о необходимости соблюдать честность и избегать любые формы коммерческих правонарушений.

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