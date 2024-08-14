- Бывший комиссар ЕС Гюнтер Эттингер теперь консультирует Шейна

Дисконтный ритейлер Shein привлек на советническую должность бывшего высокопоставленного чиновника ЕС: бывший commissioner ЕС Гюнтер Оеттингер подтвердил Capital, что он консультирует компанию. "У нас есть контракт на консультационные услуги с Shein", - сказал Оеттингер. Ранее об этом сообщало агентство Bloomberg. Бывший функционер ХДС подчеркнул, что он не является сотрудником Shein. "Я не нанимался и поэтому не являюсь сотрудником компании, я - независимый консультант", - сказал Оеттингер Capital.

Shein планирует IPO в Лондоне, но вызывает споры tanto в ЕС, как и в США. Компания оказывает давление на местных онлайн-ритейлеров благодаря своим крайне низким ценам. Основанная в Китае в 2008 году и ныне базирующаяся в Сингапуре, компания подозревается в использовании хлопка из региона Уйгуров в Китае для производства своей одежды. Shein всегда это отрицала. Кроме того, несколько дизайнеров подали в суд на компанию, утверждая, что она производит подделки их моделей. Также сообщалось о возможных нарушениях авторских прав, с жалобами Levi Strauss и Ralph Lauren среди прочих.

Компанию также критиковали за практику прямой доставки товаров из Китая зарубежным клиентам, тем самым избегая таможенных пошлин. В результате ЕС теперь хочет этому противодействовать: Брюссель рассматривает возможность введения таможенной пошлины на дешевые товары от Shein и Temu и отмены нынешнего лимита в 150 евро на беспошлинные товары. Спрошенный о возможных таможенных пошлинах ЕС, Оеттингер сказал: "Shein готова соблюдать правила в ЕС".

Оеттингер: "Я не лоббист"

Оеттингер был премьер-министром Баден-Вюртемберга с 2005 по 2010 год. В 2010 году он переехал в Брюссель, где занимал должность комиссара по энергетике, затем по цифровой экономике и обществу, и finally по бюджету и персоналу ЕС. Он также был вице-президентом Европейской комиссии в течение короткого времени в 2014 году. В настоящее время он, среди прочего, является членом совета директоров консультационной фирмы Kekst CNC и президентом бизнес-университета EBS.**

В своей работе для Shein Оеттингер занимается вопросами защиты данных, кибербезопасности и геополитики. "Моя консультационная деятельность ограничена, на очень небольшом уровне и не является моей основной работой. Это не основное направление моей деятельности", - сказал он. Он сказал, что время от времени может лететь в Сингапур или США для этого. Он осуществляет свою деятельность там, где это необходимо.**

Оеттингер заранее защитил себя от возможных интерпретаций своей новой роли в Shein: "Если теперь будет утверждаться, что я лоббирую интересы Shein, это не так. Я не лоббист". Компания Оеттингера, Oettinger Consulting Wirtschafts- und Politikberatung GmbH, зарегистрирована в реестре лоббистов немецкого бундестага. "В стандартном случае наша консультационная деятельность является внутренним консультированием с ведущими сотрудниками наших клиентов", - говорится там в общем. "Из этого внутреннего консультирования может время от времени возникнуть необходимость в разговоре с членами немецкого бундестага, с их сотрудниками и с членами федерального правительства и их сотрудниками для сбора информации и обмена идеями".**

ЕС хочет ужесточить регулирование Shein и Temu

Недавно Еврокомиссия потребовала от онлайн-ритейлеров, подобных Shein и Temu, предоставить больше информации о своих действиях против незаконных товаров и манипулировании потребителями. Для этого Брюссельский орган направил запрос на информацию в конце июня на основе нового закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act). Shein и Temu должны были предоставить запрошенную информацию к 12 июля. На основе их ответов Комиссия хотела определить следующие шаги.

В конце апреля Федерация немецких потребительских организаций (VZBV) обвинила онлайн-ритейлера в использовании манипулятивного дизайна на своем веб-сайте, чтобы оказывать давление на пользователей для совершения покупок. Кроме того, защитники потребителей критиковали сложные процедуры подачи жалоб и скрытые варианты контакта, утверждая, что Shein неоднократно нарушала DSA.

Shein, с советом Оеттингера, может заниматься лоббированием, чтобы справиться с потенциальными регулированиями ЕС, учитывая планы ЕС по введению таможенных пошлин на их дешевые товары и пристальное внимание к их бизнес-практикам. Оеттингер, однако, подчеркнул, что он не лоббист, несмотря на то, что его компания зарегистрирована в реестре лоббистов немецкого бундестага.

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