Бывший исполнитель НХЛ преследует знаменитостей и значительные финансовые выгоды.

Сезон NHL 2023 стартует в Европе, и в нем будет участвовать молодой немецкий талант: Дж. Питерка присоединится к Буффало Сэйбрз в Праге. В свои 22 года, серебряный призер чемпионата мира входит в число лучших форвардов лиги и стремится заключить свой первый крупный контракт.

Вы знаете, Дж. Питерка уже пробовал чешское пиво и знает, как сказать "На здрави" - "за здоровье". Он посещал Прагу летом для съемок видеоролика NHL, анонсирующего ранний старт сезона в Европе.

Во время своего визита молодой человек, которого все называют "Дж.П.", не только выпил несколько "пивосов" и не оставил после себя ледяного следа, но и получил бурные аплодисменты от местных фанатов Буффало Сэйбрз. Команда пригласила Питерку на этот промо-тур, признавая его быстрый прогресс. Родившийся в Мюнхене парень, который привлек внимание во время поездки на родину на открытие SAP Garden, стал одним из лучших снайперов в NHL.

Сэйбрз, которые не попадали в плей-офф в течение 13 сезонов подряд, считают Питерку важным игроком. "Они сказали мне, что я ключевая часть команды, которую они строят вокруг меня", - поделился Питерка. Его третий сезон в NHL начнется в Праге против Нью-Джерси Девилз (7 PM/Sky), и это важный шаг для него, чтобы получить свой первый значительный гонорар как серебряный призер чемпионата мира.

Один момент меняет его карьеру

Текущий контракт Питерки, который стоит $832,500 в этом сезоне, заканчивается. Сделка, подобная той, которую подписал его соотечественник Морitz Seider с Детройт Ред Уингз на семь лет и $57 миллионов, находится в пределах досягаемости. После того, как он забил 28 голов и набрал 50 очков в прошлом сезоне, Питерка заслужил место в элитной линии Буффало на этот сезон, с достаточным временем на льду и обязанностями на большинстве.

Его рост также был поддержан национальной командой, несмотря на то, что он не смог принять участие в чемпионате мира в Праге в мае из-за поражения Германии от Швейцарии в четвертьфинале. В прошлом году Питерка был назван лучшим форвардом турнира и почувствовал большее признание в Буффало после этого. "Изменение тренеров, товарищей по команде и стран во время двух чемпионатов мира было очень полезным для моего развития", - сказал он. "Провести месяц с парнями за границей также помогло мне эволюционировать как личности".

Родившийся и выросший в Мюнхене, обученный в академии Red Bull и выбранный Буффало на драфте во втором раунде в 2020 году, Питерка часто воспринимался как импульсивный, креативный парень, который sometimes lacked seriousness. В 2023 году немецкий тренер Харольд Креис ненадолго посадил его на скамейку запасных за то, что он не соответствовал его стандартам. "Взглянув назад, я могу сказать, что это действительно помогло мне", - признал Питерка, но он быстро добавил: "Важно получать удовольствие на льду и вне его, так как это делает все легче и менее напряженно".

Повышение Дж. Питерки в Буффало Сэйбрз на европейском открытии сезона NHL 2023 является важным шагом в его карьере, когда он стремится заключить свой первый крупный контракт с лучшими форвардами лиги. Во время своего летнего визита в Прагу для съемок видеоролика NHL Питерка получил теплый прием от местных фанатов Сэйбрз, демонстрируя веру команды в его способности.

Как Сэйбрз, которые не попадали в плей-офф в течение 13 сезонов подряд, рассчитывают на Питерку как на важного игрока в процессе перестройки, он готовится начать свой третий сезон в NHL против Нью-Джерси Девилз в Праге (7 PM/Sky). Конец текущего контракта Питерки, стоимостью $832,500, совпадает с его стремлением заключить сделку, подобную той, которую подписал Морitz Seider с Детройт Ред Уингз на семь лет и $57 миллионов.

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