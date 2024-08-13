- Бывший игрок сборной Макс Круз переехал в "Большого брата"

Бывший футболист национальной сборной и профессионал Бундеслиги Макс Крузе переезжает в контейнер "Проми Биг Брат". 36-летний Крузе объявил об этом на пресс-конференции Sat.1, который будет транслировать формат вместе с Joyn начиная с 7 октября. "Я люблю драму. Так что я с нетерпением жду этого", - объяснил Крузе, который играл за команды, такие как Gladbach, Wolfsburg и Bremen за свою карьеру. Недавно футболист попал в заголовки из-за словесных споров со своими бывшими тренерами, в том числе бывшим национальным тренером Йоахимом Лёвом.

"Нет интереса к стирке ничего"

Кажется, что и в "Проми Биг Брат" запланирована какая-то драма. "Я думаю, что тоже буду вызывать трения, потому что я действительно ленивый. У меня действительно нет интереса к стирке или другим домашним делам. Это просто не мое", - объявил Крузе. "Но кто знает? Может, я стану домохозяйкой. Но, скорее всего, нет". Формат уже хорошо известен в семье Крузе. Жена Крузе, инфлюенсер Дилара Крузе, участвовала в "Проми Биг Брат" в 2023 году.

Sat.1 также представил двух других участников нового сезона. Реальный звезда Майк Хайтер (32) переедет в контейнер, который снова расположен в Кёльне в этом году. Ранее в этом году Хайтера видели на конкурсе, RTL's Dschungelcamp, где он вызвал драму с бурным флиртом с его коллегой Лейлой Лахаур. Теперь он продолжает с "Проми Биг Брат". "Если ты хочешь называть себя реальной звездой, ты должен быть частью Биг Брат", - объяснил он.

Мими Файдлер входит в новую территорию

Кроме того, бывшая актриса "Таторт" Мими Файдлер (48) будет участвовать, заявив, что это ее первый настоящий формат реальности. Она намекнула, что, возможно, сможет компенсировать отсутствие интереса Макса Крузе к определенным домашним делам. "Для меня уборка и уборка - это как йога. Я наслаждаюсь этим, пока меня не побеспокоят", - сказала актриса. Она также планирует переделывать контейнер ежедневно.

Sat.1 объявит других участников реалити-шоу позже. Ведущий дуэт снова будет Марлене Луфен и Йохен Шропп. Фанаты также могут следить за 24-часовым прямым эфиром из контейнера. В прошлом году реалити-звезда Йелиз Кок выиграла шоу.

Другие участники могут столкнуться с ленивыми привычками Крузе, так как он признался, что нет интереса к домашним делам в доме "Проми Биг Брат". С предыдущим участием его жены Дилары Крузе в шоу, Крузе, возможно, найдет это забавным, чтобы наблюдать за динамикой среди других знаменитостей, особенно с введением Мими Файдлер, которая наслаждается уборкой и уборкой так же, как и йогой.

Читайте также: