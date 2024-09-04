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Бывший игрок BVB может быть исключен из команды

Шульц проходил обучение в Бабелесберге

 and  Hanna Hofmann
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В мае 2022 года Шлуц заключительно участвовал в своем последнем авторизованном конкурсе.
В мае 2022 года Шлуц заключительно участвовал в своем последнем авторизованном конкурсе.

Бывший игрок BVB может быть исключен из команды

С 2022 года Нико Шульц не выходил на футбольное поле. Его контракт с "Боруссией Дортмунд" (БВБ) был расторгнут в 2021 году после обвинений в насилии. Недавно он тренировался с командой региональной лиги "Бabelsberg", но и это закончилось.

Футболист Нико Шульц столкнулся с еще одним препятствием: всего через день после того, как стало известно, что левый защитник тренировался с "SV Babelsberg 03" в течение четырех недель, профессионального футболиста, которого отпустили из БВБ, попросили уйти. Председатель правления клуба Катарина Дахме сообщила "Markische Allgemeine Zeitung", что "он больше не будет тренироваться с нами".

Дахме объяснила, что "никогда не было никаких обязательств с его стороны; это было просто временное соглашение из-за личных связей". Его младший брат Джан-Лука играет за "Бabelsберг" уже год, и тренер Андре Меер был тренером U17 "Hertha BSC", когда Шульц еще играл в Берлине.

На день раньше Шульц выразил благодарность "Бabelsбергу", сказав "MAZ", что это "хорошая команда, все замечательные". Спортивный директор "Бabelsберга" Пауль Бахмейер описал Шульца как "тренировочного гостя", который "просто пинает мяч", решение было принято в консультации с тренером и советом команды.

Клубные чиновники не объяснили, почему Шульцу больше не разрешено оставаться в бранденбургском клубе. Однако общественная реакция после его присоединения к "Бabelsбергу" в Потсдаме, скорее всего, сыграла значительную роль. "SV Babelsberg 03" известен своей социальной активностью. В социальных сетях было много недовольства клубом.

Шульц является спорной публичной фигурой из-за обвинений в домашнем насилии. 31-летнему футболисту предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью в трех случаях своей бывшей беременной партнерши, которая его обвинила. Процесс завершился в феврале штрафом в размере 150 000 евро, которые должны быть переданы благотворительным организациям. Кроме того, Шульц, якобы, выплатил компенсацию своей бывшей партнерше в рамках досудебного соглашения.

"Бabelsбергеры" отказались комментировать судебный процесс. "Я не могу высказать мнение по этому поводу, и, насколько я знаю, суд тоже не может", - сказал Бахмейер. Дахме добавила, что "мы не можем высказать мнение об обвинениях против него, потому что у нас нет информации по этому вопросу". Она подчеркнула, что "мы не рассчитываем на Нико Шульца в спортивном плане, и он не зависит от нас".

С лета 2023 года Шульц не имеет клуба. БВБ расторг его контракт досрочно, когда поиски нового клуба оказались безуспешными. Его последнее выступление состоялось 7 мая 2022 года. В 2019 году винг-бек перешел из "TSG Hoffenheim" в БВБ за 25 миллионов евро. Ранее берлинец также играл за "Боруссию Мёнхенгладбах" и "Hertha BSC". Шульц представлял национальную команду 12 раз с августа 2018 по ноябрь 2020 года, забив два гола.

Несмотря на благодарность "Бabelsбергу", тренировочный период Шульца в клубе закончился из-за решения клубных чиновников. По словам Катарины Дахме, пребывание футболиста было временным и не включало формальных обязательств.

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