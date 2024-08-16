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Бывший глава БНД: "Сейчас время для шпионажа и диверсии"

Подозрения в саботаже действий против Бундесвера вызвали беспокойство. Бывший президент Федеральной службы разведки не видит причин для паники.

 and  Viktoria Klein
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- Бывший глава БНД: "Сейчас время для шпионажа и диверсии"

Бывший президент Федеральной службы разведки Германии, Герхард Шиндлер, предостерегает от паники в связи с подозрениями в саботаже против Вооруженных сил Германии. Мы должны дождаться результатов, чтобы подтвердить подозрения на авиабазе в Кёльне/Вahn, сказал Шиндлер в пятницу утром в Deutschlandfunk. В конфликте, подобном войне в Украине, это не только военное противостояние, но и информационная война. "Это час для шпионажа и саботажа. Конечно, мы должны быть более бдительными, но также сохранять спокойствие и не разжигать панику".

Бывший глава БНД подчеркнул, что критически важную инфраструктуру невозможно полностью мониторить и защищать. "И я не только имею в виду военные объекты, но и аэропорты, и объекты Deutsche Bahn. Это километры границ, километры заборов". Но ответственные лица осознают это и работают над улучшением защиты шаг за шагом.

Шиндлер подчеркнул, что Россия видит саботаж как модуль ведения войны - "и если военная ситуация ухудшится, они не колеблясь проведут саботажные действия в Германии". Поэтому необходима бдительность. "Пассивные защитные меры" вроде заборов или проверок безопасности нужны, но также и активные меры, такие как контрразведка или радиоэлектронная разведка. "И здесь мы немного отстаем".

Шиндлер выразил уверенность, что теперь есть политическая воля к изменениям. "Если бы вы спросили меня два-три года назад, я бы сказал нет", - сказал он в ответ на вопрос. "Теперь можно увидеть, что 'переломный момент', хотя и не драматичный, работает шаг за шагом, также в головах политиков". Он видит Германию на правильном пути.

Шиндлер был президентом Федеральной службы разведки с 2012 по 2016 год и теперь работает консультантом в бизнесе. На базе в Кёльне/Wahn подозревают, что питьевая вода может быть загрязнена. Оценка соответствующих образцов все еще Pending.

Увеличение активности шпионажа становится очевидным в конфликтных сценариях, подобных войне в Украине, что делает необходимым для наций быть более бдительными и усиливать свои контрразведывательные меры. Россия рассматривает саботаж как тактику в ведении войны и может прибегнуть к таким действиям в Германии, если военная ситуация ухудшится, подчеркивая необходимость более сильных активных защитных мер.

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