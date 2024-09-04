- Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.

Что говорит "господин Вольксваген" Мартин Винтеркорн по поводу обвинений в дизельном скандале? На второй день судебного процесса в Ландсберге ожидается развернутое заявление защиты. После этого 77-летний Винтеркорн поделится своим видением роли в одном из крупнейших промышленных скандалов Германии.

С момента начала процесса основные пункты трехчастного обвинения прокуратуры стали очевидны. Прокуроры считают, что Винтеркорн знал о манипуляциях с выбросами гораздо раньше, чем заявлял, по крайней мере, с мая 2014 года. Он якобы знал о использовании запрещенного программного обеспечения в США в это время.

Винтеркорна обвиняют в том, что он вводил в заблуждение клиентов Вольксвагена относительно состояния автомобилей, имея это знание. Кроме того, прокуроры утверждают, что он не своевременно информировал рынок капитала о рисках штрафных выплат в критический период сентября 2015 года. В 2017 году он якобы сделал ложные заявления под присягой перед парламентским расследованием. Принцип невиновности применяется.

Начав процесс с расслабленным видом, бывший руководитель выразил доверие к процедуре. Его адвокаты заявили, что он отрицает обвинения и "не обманывал никого" и "не причинил вреда никому". "Мы положительно уверены, что все обвинения против него могут быть опровергнуты", - заявил его адвокат Феликс Дёр. Он не ожидает, что потребуется более 80 заседаний суда.

Региональный суд запланировал примерно 90 заседаний до сентября 2025 года. Манипуляции с выбросами на миллионах автомобилей Вольксвагена были выявлены в сентябре 2015 года в результате расследований американских экологических органов и ученых, что привело к самому серьезному кризису компании в истории. Винтеркорн ушел в отставку, но это было как политическое решение.

Несмотря на продолжающийся процесс, адвокаты Винтеркорна оптимистично настроены по поводу обвинений в дизельном бизнесе, решительно заявляя, что их клиент не обманывал в дизельном бизнесе и не причинил вреда. В прошлом Винтеркорн давал под присягой показания в 2017 году по поводу дизельного бизнеса, но прокуроры утверждают, что во время этих показаний были сделаны ложные заявления.

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