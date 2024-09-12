Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбольная лига

Бывший футболист сборной Нико Шульц продолжает поиски новой команды

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Нико Шульц сейчас представляет МКЕ Анкарагюджу во втором дивизионе турецкой футбольной лиги.
Нико Шульц сейчас представляет МКЕ Анкарагюджу во втором дивизионе турецкой футбольной лиги.

Бывший футболист сборной Нико Шульц продолжает поиски новой команды

Некоторое время назад, "Боруссия Дортмунд" решила рано прекратить сотрудничество с бывшим игроком DFB Нико Шульцем. Перемотаем на сейчас, и левый защитник нашел новую команду, которой будет называть домом. Его новые апартаменты находятся в сердце турецкой столицы, но он не будет играть за клуб высшего дивизиона.

После долгого перерыва в игре Нико Шульц, ныне 31-летний, подписал контракт с "МКЕ Анкарогюджю". Это команда второго дивизиона в Турции, и Шульц якобы согласился на двухлетний контракт. Его последняя официальная игра была победа со счетом 3:1 над "ШпВг Грейтер Фюрт", которая состоялась 7 мая 2022 года. Его рыночная стоимость с тех пор упала до 600 000 евро, согласно transfermarkt.de.

В 2019 году "Боруссия" потратила около 25 миллионов евро на приобретение Шульца у "Хоффенхайма" и заключила с защитником пятилетний контракт. К сожалению, травмы, плохая форма и скандалы вне поля ограничили его выступления за "Боруссию" всего 61 официальной игрой, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с "Боруссией" истек летом 2023 года, и сообщается, что Шульц получил выходное пособие в размере около 2,5 миллионов евро.

Шульц также представлял Германию 12 раз на международном уровне, забив два гола. Один из них был забит в товарищеском матче против Перу, а другой - в отборочных матчах Евро против Голландии. В 2016 году Шульц забил победный гол против Голландии на стадионе "Амстердам Арена", а ассистентом был Марко Ройс, который later перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в MLS.

Перед тем, как присоединиться к "МКЕ Анкарогюджю", Шульц поддерживал свою форму, тренируясь с командой Региональной лиги "SV Бabelsberg". Однако его кратковременное пребывание там вызвало критику, особенно в социальных сетях. Критика была связана с обвинениями против Шульца в физическом насилии над его бывшей беременной партнершей трижды в 2020 году.

В феврале 2023 года суд по уголовным делам в Дортмунде временно снял обвинения в телесных повреждениях с Шульца. Шульца обвиняли в трех случаях избиения своей бывшей партнерши, но его адвокат argued, что его клиент совершил ошибки в отношениях, но не такие, как описано в обвинительном заключении. В итоге Шульца оштрафовали на 150 000 евро и обязали сделать взнос в благотворительные организации. Кроме того, Шульц якобы примирился со своей бывшей партнершей в результате процесса примирения жертвы и преступника вне суда.

После ухода из "Боруссии Дортмунд" Нико Шульц присоединился к футбольной лиге в Турции, конкретнее к "МКЕ Анкарогюджю", которая в настоящее время выступает во втором дивизионе. Несмотря на его предыдущее пребывание в клубе высшего дивизиона, Шульц теперь будет играть за команду, не входящую в турецкий элитный дивизион.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно