Бывший футболист сборной Нико Шульц продолжает поиски новой команды

Некоторое время назад, "Боруссия Дортмунд" решила рано прекратить сотрудничество с бывшим игроком DFB Нико Шульцем. Перемотаем на сейчас, и левый защитник нашел новую команду, которой будет называть домом. Его новые апартаменты находятся в сердце турецкой столицы, но он не будет играть за клуб высшего дивизиона.

После долгого перерыва в игре Нико Шульц, ныне 31-летний, подписал контракт с "МКЕ Анкарогюджю". Это команда второго дивизиона в Турции, и Шульц якобы согласился на двухлетний контракт. Его последняя официальная игра была победа со счетом 3:1 над "ШпВг Грейтер Фюрт", которая состоялась 7 мая 2022 года. Его рыночная стоимость с тех пор упала до 600 000 евро, согласно transfermarkt.de.

В 2019 году "Боруссия" потратила около 25 миллионов евро на приобретение Шульца у "Хоффенхайма" и заключила с защитником пятилетний контракт. К сожалению, травмы, плохая форма и скандалы вне поля ограничили его выступления за "Боруссию" всего 61 официальной игрой, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт с "Боруссией" истек летом 2023 года, и сообщается, что Шульц получил выходное пособие в размере около 2,5 миллионов евро.

Шульц также представлял Германию 12 раз на международном уровне, забив два гола. Один из них был забит в товарищеском матче против Перу, а другой - в отборочных матчах Евро против Голландии. В 2016 году Шульц забил победный гол против Голландии на стадионе "Амстердам Арена", а ассистентом был Марко Ройс, который later перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в MLS.

Перед тем, как присоединиться к "МКЕ Анкарогюджю", Шульц поддерживал свою форму, тренируясь с командой Региональной лиги "SV Бabelsberg". Однако его кратковременное пребывание там вызвало критику, особенно в социальных сетях. Критика была связана с обвинениями против Шульца в физическом насилии над его бывшей беременной партнершей трижды в 2020 году.

В феврале 2023 года суд по уголовным делам в Дортмунде временно снял обвинения в телесных повреждениях с Шульца. Шульца обвиняли в трех случаях избиения своей бывшей партнерши, но его адвокат argued, что его клиент совершил ошибки в отношениях, но не такие, как описано в обвинительном заключении. В итоге Шульца оштрафовали на 150 000 евро и обязали сделать взнос в благотворительные организации. Кроме того, Шульц якобы примирился со своей бывшей партнершей в результате процесса примирения жертвы и преступника вне суда.

После ухода из "Боруссии Дортмунд" Нико Шульц присоединился к футбольной лиге в Турции, конкретнее к "МКЕ Анкарогюджю", которая в настоящее время выступает во втором дивизионе. Несмотря на его предыдущее пребывание в клубе высшего дивизиона, Шульц теперь будет играть за команду, не входящую в турецкий элитный дивизион.

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