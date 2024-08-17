- Бывший футболист Пантелич стремится к долгосрочному триумфу в "Герте".

Бывший форвард "Герты" Марко Пантелич планирует вернуть былую славу клубу в качестве вице-президента. В интервью "Бильду" 45-летний Пантелич сказал: "Я знаю рецепт долговременного успеха". Его цель - увидеть "Герту БСК" в Бундеслиге, где он считает, что команде и место. Пантелича предложили на пост вице-президента и члена правления "Герты БСК". Выборы пройдут на собрании членов 17 ноября.

Пантелич уже имеет административный опыт, будучи вице-президентом и и.о. президента своей местной ассоциации. С 2019 года он входит в состав комитета по футболу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отвечая за формирование футбола по всей Европе. Он упомянул, что может использовать свою обширную сеть бывших товарищей по команде, тренеров, менеджеров, скаутов и администраторов, если это будет необходимо.

"Эту сеть можно использовать, если понадобится, для создания новых партнерств и продвижения проектов в "Герте", - сказал Пантелич. Будучи частью клуба в течение многих лет, он выражает желание продолжить путь, на котором они находятся. Его основная цель - внести свой вклад в любимый клуб, используя свой спортивный опыт в полной мере, подчеркнул бывший бомбардир.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал административные навыки Пантелича, назначив его членом своего комитета по футболу с 2019 года. Дополнительная информация: Пантелич также подчеркнул, что он открыт для использования своей обширной сети футбольных профессионалов для продвижения интересов "Герты БСК".

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