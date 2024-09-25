Бывший футболист НФЛ Брет Фабр публично объявил о своем диагнозе болезни Паркинсона.

Известный футболист давал показания перед Комитетом по Ways and Means Палаты представителей на слушаниях по реформированию программы Temporary Assistance for Needy Families (TANF).

Он сказал грустным тоном: "К сожалению, я столкнулся с финансовыми трудностями, когда вложил деньги в компанию, которой доверял и которая якобы работала над инновационным методом лечения сотрясений мозга. Сейчас уже поздно для меня, так как мне диагностировали Паркинсон, но эта проблема действительно близка моему сердцу."

Известный своей блестящей карьерой в NFL, Фавр оказал значительное влияние, особенно во время своей игры за Green Bay Packers. Там он привел их к победе в Суперкубке 1996-97 годов и получил три последовательных награды MVP с 1995 по 1997 год.

Фавр был inducted в Зал славы профессионального футбола в 2016 году.

Эта ситуация развивается и будет обновляться.

Несмотря на успешную футбольную карьеру, Бретт Фавр нашел время, чтобы заняться другими видами спорта. К сожалению, его финансовые вложения в спортивный проект не принесли ожидаемых результатов.

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