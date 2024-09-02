Бывший член сборной делает впечатляющий вход в дебютный матч, отражая эмоциональную перфоманс

Прощание с Берлином было хаотичным, вызвавшее разочарование среди товарищей по команде Союза. Тем не менее, для Робина Госенса путь обратно в Италию принес мгновенное удовлетворение. Он помог "Фиорентине" заработать очко в своем дебютном матче.

Брошенный в бой всего через несколько дней после своего перехода в "Фиорентину", Робин Госенс отметился впечатляющей игрой в своем дебюте. Немецкий интернационал, только что ушедший из "Униона Берлин", присоединился к итальянскому клубу всего за несколько часов до закрытия трансферного окна. Его взрывной гол в компенсированное время закрепил ничью 2:2 для "Фиорентины" против "Монцы" в воскресенье вечером.

Робин Госенс провел предыдущий сезон в "Унионе Берлин", перейдя из "Интера Милан" за 13 миллионов евро и став самым дорогим приобретением "Униона". Несмотря на свои впечатляющие прошлые выступления в "Аталанте Бергамо" и "Интере Милан", Госенсу не удалось произвести впечатление в Берлине, особенно во время борьбы команды за выживание. Поговаривали о трансфере уже несколько месяцев, но его внезапный уход во время матча против "FC St. Pauli" (победа 1:0) многих удивил.

Его предыдущие итальянские этапы включали время, проведенное в "Аталанте Бергамо" и "Интере Милан", что делает это его третьим итальянским клубом.

Менеджер Хельдт раскрыл, что решение Госенса уйти было обусловлено личными причинами. "Он всегда выражал желание уйти, если представится возможность", - сказал Хельдт о левом защитнике. "Не имеет смысла держать игрока, который не полностью вовлечен". Его товарищ по команде Кhedira выразил разочарование по поводу трансфера, который был объявлен менее чем за пять часов до матча: "Это катастрофа. Даже умные люди должны помнить, что мы не только футболисты, но и люди".

Но для Госенса глава его берлинской карьеры была окончена, и он вернулся туда, где чувствовал себя как дома. В своей дебютной игре за новый клуб "Фиорентина" уступала 0:2 в третьем туре Серии А против "Милана" благодаря голам Джурича (18') и Даниеле Мальдини (32'). Кин, еще один новичок, сократил отставание за несколько минут до перерыва, и Госенс, который провел весь матч, забил гол-выравнивающий в компенсированное время (90+6). "Фиорентине" еще предстоит одержать первую победу в сезоне.

Защищающиеся чемпионы "Ювентус Турин" впервые в сезоне сыграли вничью. Беспроигрышная ничья с "АС Рома" позволила им уступить первое место "Интеру Милан", который на день ранее обыграл "Аталанту Бергамо" со счетом 4:0. "Интер", "Ювентус", "Торино ФК" и "Удинезе Кальчо" сейчас делят первое место с семью очками каждая.

Основные категории футбольного пути Госенса: его время в Берлине, его первоначальные итальянские этапы в "Аталанте Бергамо" и "Интере Милан", и его недавний возврат в Италию с "АК Флоренция". После трудного периода в "Унионе Берлин" возвращение Госенса на родину в Италию принесло ему мгновенный толчок, так как он помог "АК Флоренция" заработать ничью в своем дебютном матче.

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