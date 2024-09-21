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Бывший чемпион мира по шахматам Карлсен объявил о своем возвращении

 and  Viktoria Klein
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Доминирование международной шахматной звезды Магнуса Карлсена продолжается
Доминирование международной шахматной звезды Магнуса Карлсена продолжается

Бывший чемпион мира по шахматам Карлсен объявил о своем возвращении

В течение уже третьего года продолжающийся конфликт между Россией и Украиной побудил несколько спортивных организаций задуматься о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, подобно шахматистам. Не только бывший чемпион мира Магнус Карлсен разделяет это мнение.

На Генеральной ассамблее ФИДЕ (ФИДЕ - Международная федерация шахмат) в Будапеште (21-22 сентября) Карлсен выразил свою позицию против возвращения этих игроков. Во время мероприятия, где он получил награду от президента ФИДЕ Аркадия Дворковича за то, что был величайшим игроком всех времен, 33-летний Карлсен решительно призвал ФИДЕ не возвращать их.

Он ссылался на бывшего чемпиона мира Гарри Каспарова, ныне критика Путина, живущего в изгнании, сказав: "Я уверен, что Гарри Каспаров воспользовался бы этой возможностью, чтобы посоветовать против возвращения российских и белорусских шахматных федераций, и я тоже". Он поделился этим мнением в видео с церемонии, которое выложил на платформе X.

Немецкая шахматная федерация решительно против возвращения

До того, как Венгерская Генеральная ассамблея углубилась в этот вопрос на выходных, Немецкая шахматная федерация (Дойче Шахбунд, DSB) уже решительно отклонила любое возвращение без условий и выступила против предложений об интеграции.

С другой стороны, Киргизская шахматная федерация (Киргизская шахматная федерация, КЧУ) и Российская шахматная федерация (Союз Шахмат России, РШФ) выступают за полное и равноправное участие российских и белорусских игроков в международных соревнованиях. Эти игроки были отстранены с весны 2022 года после российского вторжения на Украину, но с тех пор им было разрешено участвовать в отдельных турнирах Кубка мира ФИДЕ под флагом ФИДЕ.

Президент DSB Ингрид Лаутербах предсказала эту позицию более месяца назад, подчеркнув: "Наша позиция по этому вопросу ясна: с нашей точки зрения, эти предложения не совпадают с позицией Международного олимпийского комитета и нашим отношением к этой войне".

После выражения своего несогласия с возвращением российских и белорусских шахматистов на Генеральной ассамблее ФИДЕ Магнус Карлсен сослался на позицию Гарри Каспарова против этого. Немецкая шахматная федерация (DSB) ранее отклонила любое возвращение без условий, соглашаясь с позицией Международного олимпийского комитета по текущему конфликту между Россией и Украиной.

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